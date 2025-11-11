Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
5 cách tận dụng triệt để iPhone cũ thay vì vứt bỏ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
11/11/2025 10:59 GMT+7

Vừa lên đời iPhone mới? Khoan vội bán máy cũ, bạn có thể tận dụng để biến nó thành một thiết bị có giá trị.

Khi một dòng iPhone mới như iPhone 17 ra mắt, phản xạ tự nhiên của nhiều người là 'thu cũ đổi mới' hoặc bán ngay lập tức thiết bị cũ của mình. Mặc dù điều này mang lại một khoản tiền, việc giữ lại chiếc iPhone cũ có thể là cách tối đa hóa giá trị của nó. Ngay cả những chiếc iPhone đã ra mắt vài năm vẫn sở hữu camera, bộ vi xử lý và khả năng kết nối Wi-Fi mạnh mẽ.

5 cách tận dụng triệt để iPhone cũ thay vì vứt bỏ - Ảnh 1.

iPhone cũ vẫn có thể được tận dụng tốt cho nhiều khả năng khác nhau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Miễn là viên pin của máy vẫn còn 'cầm cự' tốt, thì còn có rất nhiều cách để tái sử dụng chiếc iPhone cũ của bạn. Dưới đây là 5 công dụng thiết thực biến nó từ một thiết bị bị lãng quên thành một trợ thủ đắc lực.

1. Trung tâm giải trí đa phương tiện

Hãy thổi một luồng sinh khí mới vào phần cứng cũ kỹ bằng cách biến nó thành một kho media di động, đặc biệt nếu bạn từng sở hữu bản có dung lượng cao. Khi không còn là máy chính, bạn có thể thoải mái tải đầy bộ nhớ của nó với nhạc Spotify hoặc Apple Music để nghe offline, hoặc dùng nó làm màn hình chuyên dụng trong bếp (xem video nấu ăn), trong phòng gym (xem hướng dẫn tập luyện).

Ngay cả các mẫu máy cũ vẫn hỗ trợ Apple AirPlay, cho phép bạn phát nhạc chất lượng cao ra các loa tương thích trong nhà.

2. Máy đọc sách

Nếu bạn là một 'mọt sách' thực thụ, chiếc iPhone cũ có thể là một máy đọc sách lý tưởng. Mặc dù thường không được so sánh với Kindle, màn hình Retina của iPhone kết hợp với các tính năng như Night Shift và True Tone mang lại trải nghiệm đọc sắc nét và giảm mỏi mắt hiệu quả.

5 cách tận dụng triệt để iPhone cũ thay vì vứt bỏ - Ảnh 2.

iPhone cũ cũng có thể 'hóa thân' thành máy đọc sách

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm đắt giá nhất là bạn có thể xóa tất cả các ứng dụng mạng xã hội và tắt mọi thông báo, biến nó thành một thiết bị đọc sách chuyên dụng, hoàn toàn không bị phân tâm, điều mà chiếc iPhone chính của bạn không thể làm được.

3. Sạc dự phòng di động

Đây là một tính năng bất ngờ nhưng hữu ích. Nếu chiếc iPhone cũ của bạn là iPhone 15 trở lên (sử dụng cổng USB-C), nó có thể hoạt động như một cục sạc dự phòng. Kết nối USB-C này có thể sạc ngược cho các thiết bị nhỏ hơn như AirPods hay Apple Watch ở công suất 4.5 W.

Chức năng này đặc biệt hữu ích cho những người hay di chuyển. Chỉ cần sạc đầy chiếc iPhone 15 cũ, để trong ba lô, và bạn đã có một nguồn năng lượng dự phòng. Các mẫu Pro Max với pin lớn sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất.

4. Webcam 'xịn sò' cho máy tính

Webcam tích hợp trên hầu hết các laptop, kể cả MacBook, thường chỉ có độ phân giải 720p hoặc 1.080p. Trong khi đó, camera trên những chiếc iPhone cũ vài năm vẫn cho chất lượng vượt trội hơn rất nhiều.

Nếu bạn đang dùng máy Mac, tính năng Continuity Camera (từ iOS 16 trở lên) cho phép bạn biến iPhone thành webcam không dây ngay lập tức. Bạn chỉ cần một chiếc giá đỡ hoặc ngàm MagSafe. Chất lượng các cuộc gọi Zoom hay họp trực tuyến của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

5 cách tận dụng triệt để iPhone cũ thay vì vứt bỏ - Ảnh 3.

Tận dụng iPhone cũ làm webcam sẽ cho ra hình ảnh có chất lượng tốt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR


5. Nhượng iPhone cũ lại cho người thân

Cuối cùng, nếu bạn không có nhu cầu sử dụng các tính năng trên, hãy nhường lại nó cho người thân trong gia đình.

Cho trẻ em: Thiết bị cũ vẫn đủ tốt để liên lạc, và nếu trẻ có làm rơi vỡ hay để quên, bạn cũng không 'xót' như một chiếc máy mới. Tính năng Screen Time cũng cho phép bạn kiểm soát và lọc nội dung chặt chẽ.

Cho người lớn tuổi: Người thân lớn tuổi, những người chưa quen với công nghệ, sẽ đánh giá cao giao diện trực quan, cỡ chữ lớn và tính năng điều khiển bằng giọng nói của iPhone.

Xem thêm bình luận