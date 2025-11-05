Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cách giúp iPhone cũ chạy nhanh hơn

Kiến Văn
Kiến Văn
05/11/2025 13:33 GMT+7

Giống như con người, iPhone cũng trải qua quá trình lão hóa khiến máy hoạt động kém theo thời gian, đặc biệt khi máy quá cũ.

Có nhiều cách đơn giản để cải thiện hiệu suất của iPhone cũ mà người dùng có thể áp dụng, từ việc dọn dẹp ứng dụng và tập tin cho đến xóa bộ đệm cũng như ứng dụng nền.

Dọn dẹp bộ nhớ iPhone

Nhiều người trong chúng ta có thể cài đặt quá nhiều ứng dụng vào iPhone, trong đó có không ít ứng dụng bị bỏ quên trong thời gian dài. Vì vậy, hãy xem xét xóa những ứng dụng không còn cần thiết. Nguyên tắc chung là nếu không sử dụng một ứng dụng trong 12 tháng qua, có lẽ người dùng không cần nó nữa.

Hai tuyệt chiêu giúp iPhone cũ chạy nhanh hơn - Ảnh 1.

Dọn dẹp bộ nhớ sẽ giúp tăng tốc hiệu suất iPhone

ẢNH: DIGITALTRENDS

Để xóa một ứng dụng khỏi iPhone, bạn chỉ cần nhấn và giữ ứng dụng đó, sau đó chọn "Xóa ứng dụng" và xác nhận để xóa hoàn toàn khỏi thiết bị.

Ngoài ra, hãy kiểm tra ảnh và video trên iPhone để tìm các tệp trùng lặp, ảnh chụp màn hình không cần thiết và các tệp khác như phim tải xuống từ dịch vụ phát trực tuyến. Việc lấp đầy bộ nhớ có thể làm chậm iPhone.

Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng bộ nhớ iPhone bằng cách vào Settings > General > iPhone Storage. Tại đây, người dùng sẽ thấy các đề xuất như xem lại các tệp đính kèm lớn hoặc gỡ bỏ các ứng dụng không sử dụng. Trong ứng dụng Photos, người dùng có thể vào Collections > Utilities > Duplicates để gộp các ảnh trùng lặp, chỉ giữ lại những bức ảnh đẹp nhất.

Hai tuyệt chiêu giúp iPhone cũ chạy nhanh hơn - Ảnh 2.

Các ứng dụng nền cũng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng

ẢNH: SLASHGEAR

Xóa bộ nhớ đệm và ứng dụng nền

Bộ nhớ đệm của trình duyệt có thể lưu trữ nhiều dữ liệu không cần thiết. Đối với Safari, vào Settings > App > Safari và chọn Clear History and Website Data. Nếu sử dụng Chrome, hãy mở trình duyệt, nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc dưới bên phải, chọn Settings > Privacy and security > Delete browsing data.

Sau khi đóng một ứng dụng, nó không hoàn toàn tắt. Vuốt lên từ dưới màn hình để xem tất cả các ứng dụng đang mở, sau đó đóng từng ứng dụng một để giải phóng tài nguyên. Tương tự, trong Safari, chọn biểu tượng ba chấm ở góc dưới bên phải màn hình, nhấn vào All Tabs rồi chọn X vào các trang duyệt web trước đó vẫn đang mở. Sau khi thực hiện vài bước này, người dùng có thể ngạc nhiên về hiệu suất hoạt động của điện thoại.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Bộ nhớ trong Hiệu suất Trình duyệt web ứng dụng nền
