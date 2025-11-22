Thiết kế Galaxy và iPhone dần rẽ ra hai hướng khác nhau

Hằng năm, các nhà sản xuất điện thoại thường áp dụng chiến thuật tương tự: giả vờ không sao chép lẫn nhau mỗi khi ra mắt những mẫu điện thoại có thiết kế tương đồng. Tuy nhiên, có vẻ như Samsung và Apple đã quyết định đi theo những con đường hoàn toàn khác biệt.

Samsung và Apple không còn muốn sao chép lẫn nhau trong thiết kế ẢNH: PHONEARENA

Dòng iPhone 17 ra mắt gần đây với khung máy chắc chắn, trong khi các rò rỉ cho thấy dòng Galaxy S26 sắp tới của Samsung sẽ tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ hơn. Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là dấu hiệu cho thấy hai ông lớn trong ngành công nghiệp điện thoại đang có những định hướng thiết kế khác nhau.

Theo các thông số rò rỉ, Galaxy S26 dự kiến sẽ có trọng lượng 164 gram và độ dày 6,9 mm, nhẹ và mỏng hơn so với iPhone 17 vốn nặng 177 gram và dày 7,95 mm. Tương tự, Galaxy S26 Plus nặng 191 gram và dày 7,3 mm, trong khi iPhone 17 Plus nặng 204 gram và dày 8,75 mm.

Đặc biệt, Galaxy S26 Ultra được cho là nặng 214 gram và dày 7,9 mm, so với iPhone 17 Pro Max nặng 231 gram và dày 8,75 mm. Nếu đúng như vậy, Samsung đang hướng đến việc ra mắt những chiếc điện thoại mỏng và nhẹ hơn ở mọi phân khúc, gần như nhắm thẳng vào thiết kế của Apple.

Rò rỉ thông số kỹ thuật trên dòng Galaxy S26 khi so sánh với dòng iPhone 17 ẢNH: ICE UNIVERSE

Samsung chạy theo mỏng nhẹ, Apple giữ bản sắc

Sự khác biệt trong thiết kế giữa iPhone và Galaxy là một tín hiệu tích cực. Khi mà nhiều mẫu điện thoại hiện nay trở nên giống nhau, việc có những sản phẩm mang phong cách riêng sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt. Dĩ nhiên, vẫn có những công ty lựa chọn theo cách riêng, như Honor 500 gây ấn tượng với thiết kế kết hợp giữa iPhone 17 và Pixel 10 như là sự hòa trộn của những thiết kế tốt với nhau.

Apple cũng không đứng ngoài cuộc đua mỏng nhẹ với mẫu iPhone Air mới, nhưng sản phẩm này đang gặp khó khăn trên thị trường. Tương tự, Galaxy S25 Edge siêu mỏng đã không đạt doanh số như mong đợi. Điều này cho thấy, mặc dù thiết kế mỏng nhẹ có sức hấp dẫn, thời lượng pin vẫn là yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm.

Samsung coi trọng độ mỏng trên Galaxy, trong khi Apple vẫn hướng đến thiết kế chắc chắn cho iPhone ẢNH: PHONEARENA

Nếu Samsung tiếp tục theo đuổi thiết kế mỏng nhẹ với dòng Galaxy S26, câu hỏi đặt ra là liệu họ có cắt giảm dung lượng pin hay không. Trong khi đó, Apple có thể tiếp tục giữ thiết kế dày hơn để đảm bảo thời lượng pin tốt hơn cho người dùng.

Cuối cùng, điều mà người dùng mong muốn là những chiếc điện thoại không chỉ đẹp mà còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Sự cạnh tranh giữa Samsung và Apple sẽ thúc đẩy cả hai công ty thử nghiệm những thiết kế mới, từ đó mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng trong tương lai.