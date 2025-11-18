Apple tìm ra cách giúp pin iPhone Air 2 sử dụng lâu hơn

Theo PhoneArena, chiếc iPhone Air đầu tiên đã gây chấn động với độ mỏng ấn tượng, nhưng nó cũng nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng lớn vì sự đánh đổi về thời lượng pin. Giờ đây, dường như Apple đã nhìn ra vấn đề và sẵn sàng sửa chữa sai lầm.

iPhone Air 2 ưu tiên pin, chấp nhận 'hy sinh' thiết kế mới

Thay vì một thiết kế hào nhoáng mới, thế hệ iPhone Air 2 được cho là sẽ bỏ qua hoàn toàn thay đổi ngoại hình để tập trung vào 'vũ khí' duy nhất là con chip 2 nm. Mục tiêu là sẽ khắc phục nhược điểm lớn nhất của thế hệ tiền nhiệm.

iPhone Air 2 sẽ có thời lượng pin tốt hơn nhờ chip 2 nm ẢNH: PHONEARENA

Theo báo cáo mới nhất từ nhà phân tích uy tín Mark Gurman, trọng tâm chính của iPhone Air thế hệ thứ hai sẽ là sự tinh chỉnh bên trong thay vì thay đổi cấu trúc. Trong một khung máy siêu mỏng, Apple không thể nhét vào một viên pin lớn hơn. Mẫu máy đầu tiên đã đẩy giới hạn này đi quá xa, dẫn đến thời lượng sử dụng không thể đáp ứng kỳ vọng.

Bằng cách tập trung vào chip 2 nm, Apple đang giải quyết vấn đề tận gốc.

Việc chuyển sang quy trình 2 nm là một bước nhảy vọt, cho phép Apple đóng gói các bóng bán dẫn dày đặc hơn. Điều này không chỉ giúp điện thoại nhanh hơn mà quan trọng là cải thiện đáng kể hiệu suất sử dụng năng lượng. Một bộ xử lý 'ngốn' ít năng lượng hơn sẽ trực tiếp kéo dài thời gian sử dụng pin, ngay cả khi dung lượng pin không đổi.

Đây được xem là một bước đi hoàn toàn đúng đắn. Thiết kế của iPhone Air dù là một kỳ công về mặt kỹ thuật nhưng tính thực dụng của nó gần như bằng không. Một chiếc điện thoại không thể trụ được một ngày sử dụng là vô nghĩa với đa số người dùng, bất kể nó mỏng đến đâu.