Galaxy S26 sạc còn chậm hơn cả mẫu Galaxy tầm trung

Trong khi nhiều người đang háo hức chờ đợi dòng Galaxy S26, Samsung cũng không quên phát triển các mẫu smartphone tầm trung, với Galaxy A57 là một trong những cái tên khá nổi bật. Theo báo cáo mới nhất từ PhoneArena, mẫu điện thoại này hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với khả năng sạc nhanh hơn cả các điện thoại của hãng.

Chứng nhận 3C được cho là của Galaxy A57 mà Samsung ra mắt vào năm sau ẢNH: PHONEARENA

Mới đây, Galaxy A57 đã xuất hiện trên trang web chứng nhận 3C của Trung Quốc với số model SM-A5760 và nhiều thông số kỹ thuật đáng chú ý. Cụ thể, mẫu smartphone tầm trung này có thể hỗ trợ sạc có dây với công suất lên đến 45W, nhanh hơn so với mức 25W được đồn đoán cho bộ đôi Galaxy S26 và S26 Plus sắp ra mắt.

Nếu rò rỉ chính xác, thông tin này không quá bất ngờ khi mà Samsung từ lâu nổi tiếng với việc hạn chế dung lượng pin và tốc độ sạc của các thiết bị cao cấp. Chẳng hạn, Galaxy S25 chỉ hỗ trợ sạc 25W, trong khi Galaxy A56 tầm trung lại có thể sạc với công suất lên đến 45W, tương đương Galaxy S25 Ultra. Điều này cho thấy một xu hướng thú vị: Samsung đang cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn cho các thiết bị tầm trung có giá khoảng 500 USD so với các điện thoại cao cấp có giá khởi điểm 800 USD.

Galaxy A57 tiếp tục xu hướng giống như Samsung đã làm với Galaxy A56 vào năm ngoái ẢNH: PHONEARENA

Trong khi đó, các thương hiệu khác như OnePlus đang có những bước tiến vượt bậc về dung lượng pin và tốc độ sạc. Mẫu OnePlus 15 sở hữu viên pin 7.300 mAh với công suất sạc lên đến 80W cho phiên bản quốc tế. Ngay cả iPhone 17 cũng đạt tốc độ sạc 36W trong các bài kiểm tra.

Galaxy A57 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3.2026 và có thể được trang bị chip Exynos 1680. Tuy nhiên, thiết bị này có thể không hỗ trợ sạc không dây và không có camera tele, đồng thời cũng sẽ thiếu một số tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) mà các mẫu cao cấp như Galaxy S26 sở hữu.

Mặc dù sạc nhanh không phải là yếu tố quyết định duy nhất khi chọn mua smartphone, nhưng người dùng vẫn mong muốn sở hữu các thông số kỹ thuật tốt nhất. Đã đến lúc Samsung cần cải thiện công nghệ pin của các thiết bị Galaxy S để không bị tụt lại phía sau so với các đối thủ như OnePlus.