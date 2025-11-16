Đừng để điện thoại cao cấp trở thành 'tầm trung' chỉ vì pin

Dù được trang bị công nghệ tiên tiến, nhiều điện thoại cao cấp, từ Android đến iPhone, vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động cả ngày chỉ với một lần sạc. Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi pin bắt đầu xuống cấp sau vài tháng sử dụng.

Thời lượng pin có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm, ngay cả với điện thoại cao cấp ẢNH: REUTERS

Vấn đề là nhiều người thường không chú ý đến thời lượng pin khi mua điện thoại, hoặc tin tưởng vào những lời quảng cáo của nhà sản xuất rằng sản phẩm có thể hoạt động cả ngày. Kết quả là khi bắt đầu sử dụng, họ thường phải phụ thuộc vào chế độ tiết kiệm pin - một tính năng không nên trở thành mặc định, đặc biệt khi đã chi gần hàng chục triệu đồng cho thiết bị.

Chế độ tiết kiệm pin không chỉ làm giảm hiệu suất mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Khi chế độ này được kích hoạt trên iPhone, độ sáng màn hình giảm, tốc độ làm mới màn hình bị giới hạn và nhiều tính năng như tải lên iCloud hay làm mới ứng dụng nền bị tạm dừng. Tương tự trên các thiết bị Android, chế độ tiết kiệm pin cũng hạn chế hiệu suất CPU và tắt hoàn toàn 5G, điều này dẫn đến trải nghiệm sử dụng kém hơn.

Việc liên tục sử dụng chế độ tiết kiệm pin thực chất đang khiến điện thoại cao cấp hoạt động như một thiết bị tầm trung, trong khi những chiếc điện thoại tầm trung thường có pin lớn hơn.

Làm thế nào để cải thiện pin trên điện thoại?

Để cải thiện thời lượng pin mà không làm giảm hiệu suất, người dùng có thể tắt các ứng dụng chạy ngầm không cần thiết, giảm độ sáng màn hình và tắt các tính năng như Wi-Fi, Bluetooth hay dịch vụ định vị khi không sử dụng. Những thay đổi nhỏ này có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng pin mà không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất.

Chỉ nên sử dụng chế độ tiết kiệm pin trong trường hợp khẩn cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chế độ tiết kiệm pin chỉ nên được sử dụng trong những trường hợp cần thiết, như khi người dùng không có khả năng sạc điện thoại trong thời gian dài hoặc khi pin xuống dưới 15%. Ngoài những tình huống nói trên, không có lý do gì để bật chế độ này liên tục bởi smartphone đã được thiết kế để tự động tối ưu hóa hiệu suất và quản lý tài nguyên một cách thông minh.

Vì vậy, chế độ tiết kiệm pin có thể hữu ích, nhưng người dùng nên sử dụng một cách hợp lý. Nếu thời lượng pin là yếu tố quan trọng trong nhu cầu hằng ngày, hãy cân nhắc đầu tư vào một cục sạc dự phòng nhỏ gọn.