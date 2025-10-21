Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Tận dụng sức mạnh từ cổng USB-C trên điện thoại Android

Kiến Văn
Kiến Văn
21/10/2025 13:58 GMT+7

Cổng USB là một giao diện phổ biến được sử dụng trên nhiều thiết bị hiện đại như máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Mặc dù người dùng thường xuyên kết nối các thiết bị lưu trữ và phụ kiện vào cổng USB trên máy tính, nhưng cổng USB trên điện thoại Android thường chỉ được sử dụng cho mục đích sạc, dẫn đến việc nhiều tính năng tiềm năng chưa được khai thác.

Đừng để phí 'sức mạnh bí mật' từ cổng USB-C trên điện thoại Android - Ảnh 1.

Cổng USB trên điện thoại Android làm được nhiều việc hơn chỉ là sạc pin

ẢNH: SISTERMONK

Hiện nay, hầu hết điện thoại Android đều được trang bị cổng USB-C, một công nghệ linh hoạt hơn so với cổng USB-A trên máy tính. Cổng USB-C không chỉ hỗ trợ truyền dữ liệu và cấp nguồn mà còn có khả năng xử lý tín hiệu video. Nếu chưa từng sử dụng cổng USB-C cho mục đích nào khác ngoài sạc điện thoại Android, dưới đây là một số cách thú vị và hữu ích mà người dùng có thể tận dụng nó.

Kết nối ổ lưu trữ ngoài

Người dùng có thể kết nối ổ flash USB hoặc ổ cứng ngoài với cổng USB-C của điện thoại Android để sao lưu dữ liệu và truyền tệp, tương tự như trên máy tính. Để thực hiện, người dùng chỉ cần cắm ổ đĩa vào cổng USB và truy cập nội dung thông qua ứng dụng quản lý tệp. Nếu ổ đĩa có đầu nối USB-A, người dùng sẽ cần một bộ chuyển đổi khi muốn kết nối với cổng USB-C trên điện thoại Android.

Sạc phụ kiện điện thoại hoặc thiết bị khác

Nhiều điện thoại Android hiện nay hỗ trợ tính năng sạc ngược, cho phép người dùng sử dụng điện thoại như một pin dự phòng để sạc thiết bị đeo hoặc thậm chí là một điện thoại khác khi cần. Để sử dụng tính năng này, người dùng chỉ cần kết nối cả hai thiết bị bằng cáp USB-C. Tuy nhiên, hãy lưu ý sạc ngược không nhanh và chỉ nên được sử dụng khi không còn lựa chọn nào khác.

Đừng để phí 'sức mạnh bí mật' từ cổng USB-C trên điện thoại Android - Ảnh 2.

Người dùng có thể sạc ngược pin cho các thiết bị khác

ẢNH: BLACKVIEW

Phản chiếu màn hình điện thoại

Cổng USB-C cũng cho phép người dùng phản chiếu màn hình điện thoại Android lên máy tính hoặc sử dụng điện thoại như một màn hình phụ. Một số ứng dụng như GlideX có thể giúp người dùng thực hiện điều này một cách dễ dàng. Đối với một số điện thoại Android cao cấp, người dùng có thể kết nối trực tiếp với màn hình khác mà không cần ứng dụng, chỉ cần sử dụng cáp USB-C sang HDMI hoặc DisplayPort.

Kết nối internet qua cáp USB

Trong những tình huống cần kết nối internet ổn định, người dùng có thể sử dụng cổng USB-C để kết nối với mạng có dây thông qua bộ chuyển đổi USB-C sang Ethernet. Điều này mang lại độ ổn định và độ trễ thấp, hữu ích cho các cuộc họp video hoặc chơi game trực tuyến cần trải nghiệm mượt mà nhất.

Kết nối các thiết bị ngoại vi

Cuối cùng, cổng USB-C trên điện thoại Android còn hỗ trợ khả năng kết nối nhiều thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột và tai nghe. Việc này không chỉ giúp tăng năng suất làm việc mà còn nâng cao trải nghiệm giải trí. Tương tự, đầu đọc thẻ USB có thể giúp người dùng dễ dàng chuyển ảnh từ máy ảnh sang điện thoại, hoặc kết nối với bàn phím để soạn thảo văn bản nhanh chóng.

Đừng để phí 'sức mạnh bí mật' từ cổng USB-C trên điện thoại Android - Ảnh 3.

Kết nối với bàn phím ngoài để soạn thảo văn bản trên điện thoại Android nhanh hơn

ẢNH: HOWTOGEEK

Nhờ khả năng "đa năng trong một cổng", cổng USB-C trên điện thoại Android không chỉ để sạc pin mà còn là cầu nối giúp người dùng mở rộng trải nghiệm, làm việc và giải trí linh hoạt hơn bao giờ hết, từ đó giúp tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng thiết bị.

