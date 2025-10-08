Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Những thứ không nên cắm vào cổng USB của smartphone

Kiến Văn
Kiến Văn
08/10/2025 10:05 GMT+7

Cổng USB trên smartphone không chỉ đơn thuần là nơi để sạc pin mà còn quản lý nguồn điện, truyền dữ liệu và điều khiển nhiều hoạt động của thiết bị.

Do đó, việc lựa chọn thiết bị cắm vào cổng USB của smartphone là rất quan trọng. Mỗi lần kết nối, chúng ta không chỉ sạc pin mà còn có thể cho phép thiết bị khác truy cập vào dữ liệu và các biện pháp bảo mật của điện thoại. Việc sử dụng cáp hoặc thiết bị không phù hợp có thể dẫn đến hư hỏng, giảm tuổi thọ pin, hoặc thậm chí làm lộ thông tin cá nhân.

Chớ dại cắm những thứ này vào cổng USB của smartphone - Ảnh 1.

Hãy cẩn trọng khi kết nối với cổng USB trên smartphone

ẢNH: 9to5Mac

Hãy coi cổng USB như một cửa ra vào và một nguồn điện. Người dùng sẽ không dễ dàng đưa chìa khóa cho người lạ và cũng không nên kết nối với bất kỳ thiết bị nào không rõ nguồn gốc như danh sách dưới đây.

Cáp giả hoặc không được chứng nhận

Việc sử dụng cáp USB rẻ tiền có thể tiết kiệm chi phí nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro vì chúng thường thiếu các tính năng an toàn cần thiết như chống sét lan truyền và kiểm soát điện áp, dẫn đến nguy cơ quá nhiệt, hỏng pin hoặc chập mạch. Thậm chí, một số cáp độc hại được thiết kế trông bình thường nhưng lại chứa chip có khả năng ghi lại thao tác phím hoặc cài đặt phần mềm độc hại, điển hình như cáp O.MG có khả năng chiếm quyền điều khiển thiết bị ngay khi kết nối.

Giải pháp đơn giản là sử dụng cáp được chứng nhận bởi nhà sản xuất điện thoại hoặc từ các thương hiệu uy tín. Mặc dù có thể đắt hơn, nhưng người dùng sẽ yên tâm hơn về độ an toàn cho thiết bị của mình.

Trạm sạc công cộng

Khi đang ở sân bay và pin điện thoại chỉ còn 3%, việc cắm vào trạm sạc công cộng có thể là một quyết định sai lầm. Việc này có thể dẫn đến "juice jacking", một hình thức tấn công mạng mà qua đó phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào thiết bị thông qua kết nối USB. Cả Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đều đã cảnh báo về nguy cơ này, khuyến cáo người dùng nên tránh xa các trạm sạc USB công cộng.

Chớ dại cắm những thứ này vào cổng USB của smartphone - Ảnh 2.

Tốt hơn hết hãy mang bộ sạc riêng hoặc sạc dự phòng khi cần sạc ở nơi công cộng

ẢNH: YAHOO

Nếu cần sạc gấp, hãy sử dụng bộ sạc riêng hoặc mang theo sạc dự phòng. Nếu buộc phải sử dụng cổng công cộng, hãy cân nhắc sử dụng bộ chặn dữ liệu USB để chỉ cho phép nguồn điện đi qua mà không truyền dữ liệu.

Ổ USB hoặc thiết bị lạ

Cắm một ổ USB hoặc thiết bị lạ vào điện thoại có thể dẫn đến thảm họa. Ổ USB thường chứa phần mềm độc hại và một số thiết bị như USB Killer có thể tạo ra dòng điện cao áp làm hỏng thiết bị ngay lập tức. Nguy cơ không chỉ đến từ những thiết bị đáng sợ mà còn từ các phụ kiện USB "rác", có thể vượt qua các biện pháp bảo vệ của điện thoại và kích hoạt lỗ hổng bảo mật. Nguyên tắc đơn giản: nếu không biết nguồn gốc của USB, đừng cắm nó vào.

đĩa ngoài

Mặc dù điện thoại có khả năng cấp nguồn cho các thiết bị lưu trữ ngoài qua cổng USB, điều này không có nghĩa là người dùng nên làm vậy. Ổ đĩa và một số ổ flash tiêu thụ nhiều điện năng hơn mức smartphone có thể cung cấp khiến pin nhanh hết và làm hỏng cổng USB. Nếu cần thêm dung lượng lưu trữ, hãy cân nhắc sử dụng ổ đĩa ngoài không dây hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây để đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Chớ dại cắm những thứ này vào cổng USB của smartphone - Ảnh 3.

Tốt hơn hết hãy sử dụng bộ sạc kèm điện thoại hoặc từ thương hiệu uy tín

ẢNH: NEWS YORK TIMES

Bộ sạc công suất cao hơn

Mặc dù nhiều điện thoại hỗ trợ sạc nhanh, nhưng việc sử dụng bộ sạc vượt quá thông số kỹ thuật có thể gây hư hỏng lâu dài và làm mất hiệu lực bảo hành. Một số bộ sạc không chính hãng không điều chỉnh dòng điện đúng cách làm giảm tuổi thọ pin hoặc thậm chí làm cháy cổng sạc. Hãy sử dụng bộ sạc đi kèm với điện thoại hoặc mua các bộ sạc thay thế uy tín.

Cuối cùng, nếu coi cổng USB như một ổ cắm đa năng cho bất kỳ thiết bị nào có đầu USB, người dùng đang đặt điện thoại vào nguy cơ nhanh hết pin, gặp rắc rối về bảo mật và có thể hỏng phần cứng. Bảo vệ cổng USB chính là bảo vệ điện thoại, do đó hãy cẩn trọng và chỉ kết nối những thiết bị đáng tin cậy.

