Những thứ tuyệt đối không cắm vào cổng USB trên laptop

Ngày nay, ngay cả những chiếc laptop nhỏ gọn nhất cũng được trang bị cổng USB, khẳng định vị trí không thể thiếu của nó trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng thiết bị ngoại vi.

Tuy nhiên, việc cắm mọi thứ vào cổng USB trên laptop không phải lúc nào cũng an toàn, có thể khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc tấn công mạng. Dưới đây là một số thứ người dùng không nên cắm vào cổng USB trên laptop để bảo vệ sự an toàn.

Không phải thứ nào cũng có thể cắm vào cổng USB trên laptop ẢNH: REUTERS

Ổ flash USB không rõ nguồn gốc

Mặc dù ổ flash USB thường được dùng để lưu trữ dữ liệu, chúng cũng có thể mang theo virus hoặc mã độc, gây nguy hiểm cho laptop. Đặc biệt, trong các ngành công nghiệp yêu cầu bảo mật cao, việc sử dụng ổ USB không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng.

Nếu quyết định sử dụng ổ flash USB, hãy kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cắm vào laptop. Nên sử dụng một máy tính cũ để kiểm tra và đảm bảo rằng mình không kết nối với bất kỳ mạng nào có thể gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác trong nhà hoặc văn phòng.

Phụ kiện ướt, bẩn hoặc rỉ sét

Điều này có thể gây hại cho các cổng USB. Để bảo vệ thiết bị, hãy vệ sinh các cổng USB thường xuyên bằng khí nén hoặc bàn chải đánh răng mềm. Nếu phát hiện dấu hiệu ăn mòn, hãy sử dụng dung dịch làm sạch chuyên dụng và nếu cần, hãy mang máy đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp.

Cuối cùng, nếu có lối sống năng động, hãy cân nhắc sử dụng laptop đạt chuẩn quân sự, nhưng hãy thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo là "chuẩn quân sự", vì quy trình kiểm tra có thể không đồng nhất.

Phụ kiện ẩm ướt sẽ gây hại cho thiết bị khi cắm vào ẢNH: DOYOURDATA

Cáp và bộ sạc nhái

Khi mua laptop, người dùng thường nhận được bộ sạc chính hãng đã được thiết kế và thử nghiệm để hoạt động hiệu quả nhất. Bộ sạc này không chỉ được bảo hành bởi nhà sản xuất mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, việc làm mất hoặc hư hỏng bộ sạc trong quá trình sử dụng có thể dẫn đến việc phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Do giá thành cáp và bộ sạc từ chính thương hiệu laptop không hề rẻ, nhiều người sẽ chọn phụ kiện bên thứ ba. Vấn đề là thị trường hiện nay tràn ngập cáp và bộ sạc nhái, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người dùng và thiết bị vì không đạt tiêu chuẩn an toàn cơ bản, đặc biệt là về khả năng cách điện. Các nhà sản xuất cáp giả thường không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm dẫn đến các rủi ro. Vì vậy, hãy chọn mua cáp và bộ sạc từ các thương hiệu uy tín, được nhà sản xuất laptop công nhận và có chứng nhận an toàn.

Thiết bị ngốn điện

Mặc dù nhiều thiết bị sử dụng cáp USB, một số lại cần được cắm vào ổ điện thông qua bộ sạc do yêu cầu về dòng điện ổn định hoặc công suất cao hơn. Việc sử dụng sai loại cáp có thể dẫn đến tình trạng thiết bị hoạt động kém hoặc thậm chí hư hỏng vĩnh viễn.

Các mẫu laptop mới hiện nay thường trang bị công nghệ USB-C Power Delivery, giúp bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng do điện và có thể cung cấp công suất lên đến 240W. Tuy nhiên, công suất tối đa có thể khác nhau giữa các mẫu máy và thường chỉ được thử nghiệm để sạc, không phải để chạy các thiết bị bên ngoài.

Các thiết bị USB ngốn điện có thể làm hại laptop ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hub USB

Do nhiều laptop ngày càng ít cổng kết nối, người dùng có thể gặp khó khăn khi cần sử dụng nhiều thiết bị ngoại vi. Để giải quyết vấn đề, nhiều nhà sản xuất đã phát triển các hub USB với nhiều cổng kết nối, chia thành hai loại: không cấp nguồn và có cấp nguồn. Hub không cấp nguồn chỉ dựa vào cổng USB của laptop, trong khi hub có cấp nguồn sử dụng nguồn điện bên ngoài.

Nếu chỉ cần kết nối một hoặc hai thiết bị công suất thấp, hub không có nguồn là đủ. Nhưng đối với những người làm việc với dữ liệu nặng, hub có nguồn điện là lựa chọn tốt hơn dù thường có giá cao hơn do tính năng bảo vệ điện áp. Đặc biệt, các hub USB không chính hãng có thể gây hại cho thiết bị.