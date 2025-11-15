Sử dụng smartphone trước khi ngủ không gây hại như tin đồn?

Được công bố trên tạp chí Sleep Health, nghiên cứu đã khảo sát hơn 1.000 người trưởng thành tại Canada về thói quen sử dụng smartphone trước khi đi ngủ và tình trạng giấc ngủ của họ. Kết quả cho thấy hơn 80% người tham gia đã sử dụng smartphone trước khi đi ngủ, với gần một nửa trong số đó thực hiện hằng đêm.

Các nhà nghiên cứu phân loại người dùng thành ba nhóm: thỉnh thoảng (ít hơn một lần mỗi tuần), vừa phải (một đến bốn lần mỗi tuần) và thường xuyên (năm lần trở lên mỗi tuần). Đáng chú ý, cả người dùng thường xuyên và thỉnh thoảng đều báo cáo sức khỏe giấc ngủ tốt nhất, trong khi nhóm người dùng vừa phải lại có sức khỏe giấc ngủ kém nhất.

Dùng smartphone trước khi ngủ không còn là kẻ thù của giấc ngủ ẢNH: SAFESLEEVE

Mặc dù những tuyên bố tự báo cáo của người tham gia có thể không chính xác bằng việc theo dõi giấc ngủ trong phòng thí nghiệm, kết quả này đã đi ngược nhiều nghiên cứu trước đây. Các nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng việc tiếp xúc với smartphone, đặc biệt là gần giờ đi ngủ, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém.

Colleen Carney, đồng tác giả nghiên cứu đến từ Đại học Toronto Metropolitan (Canada), cho biết: "Những nghiên cứu trước đây về ánh sáng xanh đã không tính đến độ tuổi, thời điểm và cường độ tiếp xúc với ánh sáng xanh". Bà cũng nhấn mạnh rằng khi chúng ta già đi, độ nhạy cảm với ánh sáng giảm đi, điều này có thể làm giảm tác động tiêu cực của ánh sáng xanh đến giấc ngủ.

Cần nhiều nghiên cứu hơn về mối liên hệ smartphone và giấc ngủ

Ngoài thời điểm sử dụng, cách thức sử dụng smartphone cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe giấc ngủ. Một số ứng dụng có thể giúp người dùng thư giãn, trong khi những ứng dụng khác có thể gây ra cảm xúc tiêu cực, cản trở giấc ngủ.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc sử dụng smartphone trước khi đi ngủ và sức khỏe giấc ngủ là phức tạp và cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn. Carney khuyến nghị người lớn có thể tự kiểm tra tác động của việc sử dụng smartphone bằng cách theo dõi giấc ngủ trong một tuần, sau đó thử không sử dụng thiết bị ít nhất một giờ trước khi đi ngủ trong tuần tiếp theo.

Nếu cảm thấy giấc ngủ tốt hơn khi không sử dụng thiết bị điện tử, hãy biến điều đó thành thói quen mới. Ngược lại, nếu không thấy sự khác biệt, có thể thiết bị điện tử không phải là nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ như chúng ta vẫn nghĩ.