Thách thức lớn cho các nhà sản xuất smartphone

Sự khó khăn cho các nhà sản xuất smartphone càng hiện rõ khi Apple đã đặt hàng trước các mô-đun RAM từ Samsung nhằm đảm bảo nguồn cung bộ nhớ ổn định cho các sản phẩm của mình. Dự kiến, iPhone 18 cơ bản sẽ được trang bị RAM 12 GB.

Nhu cầu lưu trữ và RAM liên tục tăng do làn sóng AI ẢNH: ZDNET

Ngoài chip RAM, một báo cáo từ TechNowVoice cho biết chip lưu trữ cũng có thể gặp tình trạng khan hiếm do nhu cầu tăng cao từ các trung tâm dữ liệu lớn, nơi cần cả RAM lẫn bộ nhớ lưu trữ. Gou Jiazhang, một chuyên gia trong ngành lưu trữ từ Silicon Motion, cho biết tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn ra trên quy mô lớn và gây ra sự hoảng loạn trong ngành. Ông nhấn mạnh rằng nguồn cung hiện tại không đủ để đáp ứng nhu cầu trong năm tới.

Các hãng smartphone lo tìm nguồn cung

Trong chuyến thăm gần đây đến Hàn Quốc, chuyên gia Gou nhận thấy các khách hàng đang tập trung vào dung lượng lưu trữ thay vì giá cả. Các nhà cung cấp như Samsung, SK Hynix và Micron đang ưu tiên sản xuất bộ nhớ HBM3E cho các trung tâm dữ liệu AI, điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt RAM, ảnh hưởng đến giá smartphone.

Bên cạnh đó, các công ty công nghệ lớn ở Bắc Mỹ đang tìm kiếm ổ SSD tốc độ cao cho các trung tâm dữ liệu, với yêu cầu về dung lượng cao hơn (64 TB/128 TB) để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt ổ cứng HDD.

Tỉ phú Elon Musk 'nếu cần thì sẽ phải làm smartphone'

Mặc dù Apple không gặp khó khăn trong việc cung cấp bộ nhớ, các nhà sản xuất smartphone khác có thể sẽ phải đối mặt với thách thức này. Ví dụ, tại châu Phi và Đông Nam Á, dung lượng bộ nhớ smartphone có thể giảm từ 128 GB xuống 64 GB. Các nhà cung cấp điện thoại Trung Quốc cũng có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp bộ nhớ NAND, như Xiaomi đã cảnh báo về khả năng tăng giá do chi phí bộ nhớ tăng.

Trong khi đó, Apple đã nâng cấp bộ nhớ trong cho mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn mà không tăng giá, điều này giải thích tại sao sản phẩm nhanh chóng cháy hàng sau khi ra mắt. Hiện vẫn chưa rõ liệu Apple có tăng giá cho mẫu iPhone 18 mà công ty dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau hay không. Samsung cũng đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S26 vào cuối tháng 2, nhưng thông tin về giá cả của các sản phẩm mới này vẫn chưa được công bố.

Cuộc khủng hoảng bộ nhớ hiện tại đang đặt ra nhiều thách thức cho các nhà sản xuất smartphone, đặc biệt đối với các thiết bị tầm trung.