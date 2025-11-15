3 thói quen xấu hủy hoại pin máy tính bảng Android

Tuổi thọ của một thiết bị công nghệ, dù là điện thoại hay máy tính bảng, phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta sử dụng và bảo trì viên pin. Công nghệ pin Lithium-ion (Li-ion) hiện đại đã mang lại nhiều lợi ích như dung lượng cao hơn, thiết bị nhẹ hơn và đã loại bỏ hiệu ứng 'Memory Effect' (hiện tượng pin sạc bị giảm dung lượng khi không được xả hết trước khi sạc lại) phiền toái của pin đời cũ.

Tuy nhiên, ngay cả với những cải tiến này, pin Li-ion vẫn rất 'nhạy cảm'. Việc cắm sạc thiết bị liên tục không còn là thảm họa như trước (vì máy tự ngắt khi đầy 100%), nhưng nếu thành thói quen, nó vẫn tạo ra nhiệt và gây 'căng thẳng' (stress) cho các cell pin.

Tuổi thọ pin của máy tính bảng Android phụ thuộc vào cách bạn sử dụng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LIFEWIRE

Điều quan trọng nhất là tránh để pin xả cạn hoàn toàn và thường xuyên. Dưới đây là 3 thói quen xấu phổ biến đang âm thầm 'tàn phá' máy tính bảng Android mà có thể bạn không nhận ra.

1. Thói quen sạc đến 100%

Bất kể bạn có thói quen cắm sạc qua đêm hay không, một quy tắc chung được các chuyên gia khuyến nghị là giữ cho pin thiết bị hiện đại nằm trong khoảng 20 - 80%.

Việc tránh các ngưỡng pin 'cực đoan' (hoàn toàn cạn hoặc hoàn toàn đầy) sẽ làm giảm căng thẳng hóa học lên các cell pin. Về lý thuyết, điều này sẽ kéo dài đáng kể tuổi thọ và dung lượng của chúng. Vấn đề không phải là bạn sạc đầy 100% một vài lần, mà là việc lặp đi lặp lại thói quen này trong thời gian dài. Khi pin bị chai, bạn sẽ thấy máy báo 100% nhưng thời gian sử dụng thực tế chỉ bằng một nửa so với ban đầu.

Sạc 100% cho thiết bị điện tử gây căng thẳng cho pin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANKER

2. Để pin cạn kiệt trong thời gian dài

Với những thiết bị không dùng hằng ngày như máy tính bảng, chúng ta rất dễ bỏ quên chúng ở một góc nào đó. Khi bạn để pin cạn kiệt đến mức tự tắt nguồn và giữ nguyên trạng thái đó trong nhiều ngày, nhiều tuần, bạn đang gây ra hư hại nghiêm trọng cho các cell pin.

Pin Lithium-ion không được thiết kế để rỗng hoàn toàn. Để pin cạn quá lâu có thể dẫn đến 'chết' pin, khiến bạn không thể sạc lại được nữa và buộc phải thay thế.

Hãy luôn giữ pin trên 20%. Nếu bạn biết mình sẽ không dùng máy trong thời gian dài (vài tuần hoặc tháng), hãy sạc pin lên khoảng 50 - 70% rồi tắt nguồn hoàn toàn. Việc tắt nguồn sẽ giữ pin tốt hơn nhiều so với việc để máy ở chế độ chờ.

3. Sử dụng sai bộ sạc (adapter) hoặc cáp sạc

Sử dụng sai loại sạc, đặc biệt là các loại sạc rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, hoặc dùng cáp đã bị hư hỏng, sờn gãy, là một trong những cách nhanh nhất để hủy hoại thiết bị.

Nên chọn sạc chính hãng hoặc của bên thứ ba có uy tín ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NYT

Các nhà sản xuất luôn nêu rõ loại sạc được chứng nhận (thường là về điện áp, công suất, hoặc chuẩn USB-PD). Những bộ sạc kém chất lượng có thể cung cấp điện áp không ổn định, gây quá nhiệt, quá tải hoặc biến động nguồn điện đột ngột. Tương tự, một sợi cáp hư hỏng có thể gây ra hiện tượng sạc chập chờn (liên tục ngắt và cắm lại), điều này gây căng thẳng cực độ cho cả pin và các linh kiện bên trong máy.

Vì vậy, hãy luôn sử dụng bộ sạc và cáp chính hãng hoặc từ các thương hiệu bên thứ ba có uy tín. Hãy kiểm tra cáp sạc thường xuyên, nếu thấy dấu hiệu sờn, hỏng, hãy thay thế ngay lập tức.