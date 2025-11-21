Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cảnh giác tiện ích VPN độc hại Free Unlimited trở lại

Phong Đỗ
Phong Đỗ
21/11/2025 13:59 GMT+7

Bạn đừng tải tiện ích VPN miễn phí này nếu không muốn bị hacker kiểm soát trình duyệt.

Theo TechRadar, tưởng chừng đã bị Google xóa sổ hoàn toàn vào tháng 5.2025, tiện ích mở rộng (extension) tai tiếng 'Free Unlimited VPN' vừa có màn tái xuất đầy nguy hiểm, âm thầm cài cắm mã độc vào máy tính của hơn 30.000 nạn nhân mới.

Sự trở lại của tiện ích VPN gián điệp Free Unlimited VPN

Giới bảo mật vừa phát đi báo động đỏ về sự xuất hiện trở lại của một trong những tiện ích VPN độc hại nhất lịch sử Chrome Store. Theo báo cáo từ hãng bảo mật LayerX Security, tiện ích Free Unlimited VPN đã lén lút quay lại cửa hàng ứng dụng vào tháng 7.2025, chỉ 2 tháng sau khi bị Google gỡ bỏ vì hành vi theo dõi 9 triệu người dùng suốt 6 năm ròng.

Chỉ trong thời gian ngắn tái xuất, phiên bản mới này đã kịp lừa hơn 31.000 người dùng cài đặt nhờ vỏ bọc hào nhoáng là điểm đánh giá 4,4/5 sao cùng những lời hứa hẹn 'có cánh' như không quảng cáo, không cần đăng ký và băng thông không giới hạn.

Tiện ích VPN 'ma' từng theo dõi 9 triệu người bất ngờ trở lại trên Chrome - Ảnh 1.

Cẩn trọng tiện ích VPN độc hại đội lốt miễn phí

ẢNH: TECHRADAR

Các nhà nghiên cứu cảnh báo phiên bản 2025 này nguy hiểm hơn rất nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Nó không hoạt động như một VPN thực thụ mà biến trình duyệt của người dùng thành một công cụ giám sát từ xa.

Cụ thể, tiện ích này âm thầm can thiệp vào cài đặt proxy, chặn và chuyển hướng lưu lượng truy cập của người dùng tới các trang web lừa đảo hoặc máy chủ do hacker kiểm soát. Nguy hiểm hơn, mã nguồn của nó được viết lại để lẩn tránh các công cụ quét virus tự động của Google, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn.

"Những gì trông có vẻ là một VPN miễn phí đơn giản, thực chất là một cơ chế giám sát cấp trình duyệt toàn diện. Nếu sản phẩm là miễn phí, thì dữ liệu của bạn chính là sản phẩm", chuyên gia từ LayerX Security nhấn mạnh.

Dù Google đã gỡ bỏ ứng dụng này vào ngày 20.11 sau khi nhận được báo cáo, nhưng nó sẽ không tự động biến mất nếu đã nằm trong máy tính của nạn nhân. Để đảm bảo an toàn, người dùng Chrome cần:

  • Kiểm tra ngay danh sách tiện ích đã cài đặt.
  • Tìm và gỡ bỏ ngay cái tên 'Free Unlimited VPN' hoặc các tiện ích VPN miễn phí lạ mặt.
  • Thay đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng nếu bạn từng sử dụng chúng khi đang bật tiện ích này.

Chỉ sử dụng các dịch vụ VPN uy tín có tên tuổi (như Proton VPN, Kaspersky VPN hay Nord VPN) thay vì tin vào các lời mời chào miễn phí trôi nổi.

Tin liên quan

Chrome sắp mạnh tay xử lý các trang web không an toàn

Chrome sắp mạnh tay xử lý các trang web không an toàn

Google đang lên kế hoạch nâng cấp Chrome với tính năng cảnh báo trang web không an toàn giúp người dùng tránh nguy cơ bị theo dõi hoặc đánh cắp dữ liệu.

Khám phá thêm chủ đề

Google VPN người dùng Miễn phí Độc hại Chrome tiện ích tự động ứng dụng trình duyệt công cụ Quảng cáo mã độc Bảo mật Cài đặt Giám sát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận