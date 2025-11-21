OpenAI tung ra ChatGPT-5.1 Pro đối đầu Gemini 3

Chỉ ít ngày sau khi Google chiếm trọn tâm điểm với mô hình Gemini 3 siêu mạnh, OpenAI đã có động thái đáp trả đanh thép nhưng đầy bí ẩn, khi lặng lẽ ra mắt ChatGPT-5.1 Pro.

ChatGPT vẫn khiến Gemini 3 phải dè chừng với ChatGPT-5.1 Pro

Thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) đang chứng kiến một cuộc đua song mã khốc liệt chưa từng có. Khi Google vừa tung ra quân bài chiến lược Gemini 3 với khả năng suy luận vượt trội, OpenAI ngay lập tức chứng minh họ không hề ngủ quên trên chiến thắng bằng bản cập nhật GPT-5.1 Pro vừa xuất hiện trên hệ thống.

Không tổ chức sự kiện hào nhoáng, OpenAI chỉ thông báo ngắn gọn qua mạng xã hội X và ghi chú phát hành. Tuy nhiên, những thay đổi bên trong lại là 'vũ khí hạng nặng' nhắm trực tiếp vào người dùng doanh nghiệp và giới chuyên môn.

ChatGPT lặng lẽ tung mô hình GPT-5.1 Pro đối đầu với Gemini 3 ẢNH: PHONG ĐỖ

Theo đó, GPT-5.1 Pro được tối ưu hóa mạnh mẽ cho ba mảng cốt lõi:

Hỗ trợ viết lách (Writing help) : Cải thiện độ rõ ràng, mạch lạc và cấu trúc văn bản, giúp các cây bút chuyên nghiệp tiết kiệm thời gian biên tập.

: Cải thiện độ rõ ràng, mạch lạc và cấu trúc văn bản, giúp các cây bút chuyên nghiệp tiết kiệm thời gian biên tập. Khoa học dữ liệu (Data Science) : Khả năng xử lý và phân tích số liệu chính xác hơn, cạnh tranh trực tiếp với khả năng suy luận của Gemini 3.

: Khả năng xử lý và phân tích số liệu chính xác hơn, cạnh tranh trực tiếp với khả năng suy luận của Gemini 3. Tư vấn kinh doanh (Business questions): Đưa ra các chiến lược và câu trả lời có tính chuyên môn cao.

Đặc biệt, phiên bản này kế thừa khả năng 'nhân hóa' từ bản GPT-5.1 thường, cho phép AI thay đổi linh hoạt giữa 8 tính cách khác nhau từ châm biếm, hài hước cho đến ân cần, nghiêm túc... Điều này biến ChatGPT từ một cỗ máy trả lời câu hỏi thành một cộng sự biết 'lựa lời mà nói'.

Nhìn lại tháng 11.2025, có thể thấy đây là thời điểm 'nóng sốt' của làng công nghệ với việc Google tung ra Gemini 3 với khả năng đa phương thức và suy luận đỉnh cao. Bên cạnh đó, xAI (của tỉ phú Elon Musk) vừa cập nhật mô hình Grok 4.1, tuyên bố dẫn đầu về trí tuệ cảm xúc và khiếu hài hước. Giờ đây, OpenAI đáp trả ngay lập tức với GPT-5.1 Pro để giữ vững thị phần.

Hiện tại, người dùng tài khoản Pro đã có thể chọn mô hình mới này trong menu của ChatGPT. Phiên bản GPT-5 Pro cũ sẽ được duy trì thêm 90 ngày trước khi bị 'khai tử'. Động thái âm thầm nhưng dứt khoát này cho thấy OpenAI cực kỳ tự tin rằng chất lượng của GPT-5.1 Pro đủ sức để giữ chân người dùng trước sức ép khủng khiếp từ Google.