7 tính năng 'độc quyền' của Android khiến iFan thèm muốn

Mặc dù Apple đã bước vào kỷ nguyên mới với iOS 26 và bổ sung nhiều tính năng được mong đợi từ lâu, hệ điều hành iOS của Apple vẫn bị xem là khá gò bó trong hệ sinh thái khép kín. Ngược lại, Android, đặc biệt với các cập nhật trong năm 2025, tiếp tục mang đến sự tự do và cá nhân hóa vượt trội.

Từ những tiện ích cơ bản như chụp ảnh màn hình cuộn đến khả năng đa nhiệm thực thụ, đây là 7 tính năng mà người dùng Android đã quen thuộc nhưng iFan vẫn đang phải chờ đợi mòn mỏi.

iPhone vẫn còn thiếu nhiều tính năng hấp dẫn đã có từ lâu trên Android ẢNH: MAKEUSEOF

1. Chụp ảnh màn hình cuộn

Một trong những thiếu sót cơ bản nhất của iPhone là khả năng chụp ảnh màn hình cuộn. Dù iOS 26 đã cho phép tắt bản xem trước toàn màn hình, trải nghiệm vẫn chưa tối ưu. iPhone chỉ có thể chụp cuộn khi duyệt web hoặc đọc tài liệu, trong khi điện thoại Android (vốn có tính năng này từ lâu, khởi đầu từ Samsung) có thể dễ dàng chụp lại toàn bộ một cuộc trò chuyện dài hoặc một công thức nấu ăn chỉ trong tệp ảnh duy nhất.

2. Khả năng mở rộng bộ nhớ vật lý

Giá cả là một rào cản lớn với iPhone. Việc nâng cấp bộ nhớ lưu trữ có thể khiến người dùng tốn thêm 200 USD. Nếu chọn phiên bản dung lượng thấp, người dùng sẽ bị 'mắc kẹt' với nó suốt vòng đời sản phẩm. Trong bối cảnh Apple ngày càng nghiêm túc với các trò chơi bom tấn trên di động, mức lưu trữ 256 GB cũng không còn thoải mái.

Đây là điểm Android tỏ ra vượt trội. Rất nhiều thiết bị, đặc biệt là các mẫu tầm trung mới ra mắt (như Samsung Galaxy M36 tháng 7.2025), vẫn cho phép người dùng mở rộng bộ nhớ dễ dàng qua thẻ nhớ SD. Trong khi đó, giải pháp duy nhất của Apple là iCloud+, nhưng đó là bộ nhớ đám mây và đòi hỏi trả phí hằng tháng.

3. Nhân bản ứng dụng trên Android

Người dùng Android từ lâu có thể tạo 'bản sao' của các ứng dụng như Zalo, WhatsApp, Instagram hay YouTube để sử dụng hai tài khoản riêng biệt (cá nhân và công việc) cùng lúc. Các hãng gọi nó bằng những cái tên khác nhau (như Dual Messenger của Samsung, App Twin của Huawei), nhưng chức năng của chúng là một.

Trên iPhone, việc này là bất khả thi do chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Người dùng phải chấp nhận giải pháp rườm rà là đăng nhập/đăng xuất liên tục hoặc dùng trình duyệt web. Hoặc chấp nhận mất tiền cho giải pháp mua thêm chứng chỉ ngoài.

4. Nhiều hồ sơ người dùng

Giống như trên máy tính, điện thoại Android (từ Google, Huawei, Xiaomi) cho phép tạo nhiều hồ sơ người dùng riêng biệt. Mỗi hồ sơ có dữ liệu, mật khẩu và tệp tin độc lập. Điều này cực kỳ hữu ích khi cho người khác mượn điện thoại hoặc tách biệt hoàn toàn công việc và cuộc sống cá nhân. Tính năng gần nhất của iPhone là 'Guided Access', nhưng nó chỉ đơn giản là khóa máy ở ứng dụng duy nhất.

5. Đa nhiệm chia đôi màn hình

iPhone luôn bị coi là đi sau Android về đa nhiệm. Điện thoại Android được thiết kế để thực hiện nhiều hoạt động cùng lúc. Tính năng chia đôi màn hình (Split-Screen) cho phép chạy song song hai ứng dụng (ví dụ, vừa gọi video vừa ghi chú). Đây là điều cơ bản trên Android nhưng iPhone hoàn toàn không thể làm được. Các ứng dụng bên thứ ba trên iOS chỉ có thể chia đôi... hai tab trình duyệt, chứ không phải hai ứng dụng riêng biệt.

Tính năng chia màn hình tiện lợi trên Android ẢNH: BGR

6. Sạc ngược không dây

Từ thời iPhone X, sạc không dây đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, iPhone vẫn không thể sạc ngược không dây cho các thiết bị khác. Hầu hết flagship và cả máy tầm trung Android (Galaxy S, Pixel, OnePlus) đều có thể biến thành một đế sạc di động, dễ dàng sạc pin cho tai nghe hoặc smartwatch chỉ bằng cách đặt chúng lên mặt lưng. Đã có tin đồn iPhone 17 Pro sẽ có tính năng này, nhưng cuối cùng nó không xuất hiện trên sản phẩm chính thức.

7. Chế độ máy tính để bàn (Desktop Mode)

Đây là tính năng 'thay đổi cuộc chơi' mà nhiều người dùng Android thậm chí không biết mình có. Khi kết nối với màn hình ngoài, các điện thoại như Samsung (với DeX), Motorola (Ready For) hay Huawei có thể bung ra một giao diện máy tính đầy đủ, cho phép dùng chuột, kéo thả tệp và làm việc như một PC thực thụ.

Tất cả những gì iPhone làm được khi kết nối màn hình ngoài chỉ là... phản chiếu màn hình điện thoại. Có vẻ như Apple không muốn trang bị tính năng này, bởi họ đã có giải pháp riêng là iPad và MacBook.