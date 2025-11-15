Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng PC cũ khốn đốn vì Microsoft buộc nâng cấp Windows 11 25H2

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/11/2025 09:34 GMT+7

Microsoft đang 'ép' người dùng nâng cấp lên Windows 11 25H2, nhưng các PC cũ có thể gặp khó.

Theo TechRadar, Microsoft vừa chính thức gióng lên hồi chuông kết thúc cho Windows 11 phiên bản 23H2. Kể từ ngày 11.11, các phiên bản Home và Pro của hệ điều hành này đã chính thức kết thúc dịch vụ, đồng nghĩa với việc chúng sẽ không còn nhận được bất kỳ bản vá bảo mật nào nữa.

Nếu người dùng đang chạy phiên bản này, máy tính sẽ có một động thái không thể tránh khỏi.

Cái chết của Windows 11 23H2 và nan giải của người dùng PC cũ

Theo thông báo từ Microsoft, bản cập nhật tháng 11.2025 là 'ân huệ cuối' cho người dùng 23H2 Home và Pro. Việc 'mắc kẹt' lại với phiên bản này sẽ khiến người dùng rơi vào tình trạng tương tự như những người vẫn dùng Windows 10 mà không trả phí hỗ trợ mở rộng là bị phơi bày trước mọi lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện.

Để giải quyết vấn đề này, Microsoft không chỉ khuyến nghị mà sẽ bắt buộc người dùng nâng cấp.

Microsoft ra 'tối hậu thư' buộc nâng cấp lên Windows 11 25H2 - Ảnh 1.

Microsoft buộc người dùng nâng cấp lên Windows 11 25H2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Trong thông báo của mình, gã khổng lồ phần mềm nêu rõ: "Các thiết bị chạy phiên bản Home và Pro của Windows 11, phiên bản 23H2... sẽ tự động nhận được bản cập nhật Windows 11, phiên bản 25H2". Người dùng sẽ có thể trì hoãn hoặc chọn thời điểm khởi động lại, nhưng đối với người dùng Home, sự trì hoãn này chỉ là tạm thời.

Microsoft khẳng định động thái này là vì lợi ích của chính người dùng, nhằm đảm bảo mọi người dùng đều được bảo vệ bởi các bản vá an ninh mới nhất.

Tuy nhiên, điều này lại vô tình tạo ra một nghịch lý cho nhóm nhỏ người dùng. Vấn đề nằm ở chỗ, không phải mọi máy tính đang chạy 23H2 đều có thể nâng cấp lên 24H2 hay 25H2. Nguyên nhân là do các phiên bản mới này yêu cầu bắt buộc một số tập lệnh CPU cụ thể (như POPCNT) mà nhiều bộ xử lý cũ không hề hỗ trợ.

Những người dùng này đang rơi vào tình thế 'tiến thoái lưỡng nan', khi không thể nâng cấp lên phiên bản mới do phần cứng, nhưng cũng không thể ở lại phiên bản cũ một cách an toàn. Về cơ bản, họ sẽ bị 'mắc kẹt' với một hệ điều hành Windows 11 không còn được bảo vệ.

Đối với những chủ nhân PC 'kém may mắn' này, các lựa chọn còn lại khá tốn kém hoặc phức tạp. Hoặc là chấp nhận rủi ro, hoặc hạ cấp xuống Windows 10 và trả tiền cho Microsoft để nhận hỗ trợ mở rộng, hoặc lựa chọn thay đổi hoàn toàn bằng cách chuyển sang một hệ điều hành khác như Linux.

