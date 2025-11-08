Windows 11 cải tiến menu chuột phải tiện dụng hơn

Nếu bạn cũng là một trong số hàng triệu người dùng cảm thấy bực mình với danh sách tùy chọn dài vô tận và tốc độ phản hồi chậm chạp của menu chuột phải trên Windows 11, thì một tia hy vọng bất ngờ xuất hiện. Microsoft vừa hé lộ một động thái mới cho thấy họ có thể đang tìm cách 'dọn dẹp' mớ lộn xộn này.

Windows 11 sắp được khắc phục tình trạng khó chịu của menu chuột phải

Trong một buổi gọi cộng đồng WinUI gần đây trên YouTube, Microsoft đã giới thiệu một khái niệm mới có thể giải quyết trực tiếp một trong những phàn nàn lớn nhất về giao diện Windows 11.

Theo báo cáo từ Windows Latest, thay đổi này liên quan đến việc cung cấp các tùy chọn theo ngữ cảnh gọn gàng hơn và nó đang được thử nghiệm cho một số ứng dụng nhất định. Công việc này tập trung vào một tính năng mới gọi là 'Split Context Menu' dành cho các nhà phát triển ứng dụng WinUI 3.

Nói một cách đơn giản, tính năng này cho phép các nhà phát triển chia các tùy chọn thành hai cấp:

Menu chính : Chỉ hiển thị các tác vụ quan trọng và thường dùng nhất.

: Chỉ hiển thị các tác vụ quan trọng và thường dùng nhất. Menu phụ: Các tùy chọn ít dùng hơn sẽ được "giấu" vào một menu con, chỉ xuất hiện khi người dùng di chuột qua mục chính.

Menu chuột phải mới được thử nghiệm trên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS LATEST

Một ví dụ cụ thể đã được đưa ra là khi nhấp chuột phải vào tệp hình ảnh, menu chính có thể chỉ hiển thị dòng 'Photos' để mở với ứng dụng coi hình ảnh. Các tùy chọn khác như mở với Paint hay Snipping Tool sẽ được gom vào một menu phụ. Thậm chí, các tùy chọn như xoay, sao chép hay tích hợp OneDrive cũng bị loại bỏ khỏi menu chính, giúp giao diện trở nên gọn gàng hơn.

Trước khi người dùng kịp vui mừng, cần phải nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là một thay đổi đang được phát triển cho các ứng dụng WinUI 3 (thông qua Windows App SDK). Hiện chưa có xác nhận nào cho thấy khái niệm này sẽ được áp dụng cho toàn bộ Windows 11, đặc biệt là cho File Explorer.

Tuy nhiên, đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng. Menu chuột phải của Windows 11, dù có ý tưởng ban đầu là tinh gọn hơn Windows 10, nhưng theo thời gian đã trở nên 'phình to' trở lại với sự bổ sung của Copilot, các hành động nhanh AI và hàng loạt tùy chọn từ các trình chỉnh sửa.

Điều mà cộng đồng người dùng thực sự mong mỏi là Microsoft cung cấp một bảng Cài đặt (Settings) cho phép người dùng tự tay bật/tắt các mục không mong muốn (như Copilot, OneDrive) mà không cần can thiệp Registry phức tạp và rủi ro.

Dù sao đi nữa, động thái này cho thấy Microsoft đã lắng nghe và đang xem xét việc 'giảm tải' cho một trong những tính năng gây khó chịu nhất hệ điều hành. Hy vọng tính năng này sẽ không chỉ giới hạn trong các ứng dụng cụ thể mà sẽ sớm được áp dụng rộng rãi trên toàn hệ thống.