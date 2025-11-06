Microsoft 'lỡ tay' xác nhận phiên bản Windows 11 26H1

Theo Neowin, một chi tiết nhỏ trong bản cập nhật của Windows 10 bất ngờ lại trở thành bằng chứng xác nhận sự tồn tại của Windows 11 26H1. Tuy nhiên, đây là một bản cập nhật 'độc quyền' và hầu hết người dùng sẽ không nhận được nó.

Windows 11 26H1 lộ diện, nhưng chỉ dành cho máy Snapdragon X2?

Chỉ mới đầu tháng này, giới công nghệ xôn xao trước thông tin Microsoft đang âm thầm phát triển Windows 11 phiên bản 26H1, được cho là 'bệ phóng' hoàn hảo cho các thiết bị 'Windows on ARM' thế hệ mới, trang bị chip Snapdragon X2. Dù tin đồn đến từ nguồn đáng tin cậy, nhưng nó vẫn chưa chính thức. Giờ đây, dường như đã có thêm xác nhận đáng tin cậy về kế hoạch này.

Cụ thể, bằng chứng được phát hiện trong mã nguồn của một bản 'Known Issue Rollback' dành cho Windows 10 (KB5066791). Dù là bản vá cho Windows 10, nhưng đoạn mã lại đề cập rõ ràng đến một phiên bản Windows 11 tương lai: "SUPPORTED_Windows_11_0_26H1_Only" Windows 11, version 26H1".

Đây là một dấu hiệu cho thấy Microsoft đang chuẩn bị nội bộ cho phiên bản này.

Phát hiện bằng chứng uy tín về bản Windows 11 26H1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS REPORT

Hiện tại, thông tin chi tiết về 26H1 vẫn còn khan hiếm. Đây sẽ là bản cập nhật H1 (nửa đầu năm) đầu tiên sau khi Microsoft chuyển sang lịch phát hành một bản cập nhật lớn mỗi năm. Tuy nhiên, có một 'cú lừa' là máy tính của bạn gần như chắc chắn sẽ không nhận được bản cập nhật này.

Giống như cách Microsoft ra mắt 24H2 ban đầu độc quyền trên PC Copilot+ (dùng chip Snapdragon X), phiên bản 26H1 được cho là bản phát hành độc quyền dành cho các thiết bị chạy chip Snapdragon X2 thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2026.

Các tính năng AI mới và những thay đổi lớn dành cho máy tính thông thường (chạy chip Intel, AMD) sẽ không có trong 26H1. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải chờ đến phiên bản 26H2, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Đây mới là bản cập nhật hệ điều hành đầy đủ cho tất cả mọi người (trong khi 24H2 và 25H2 được cho là vẫn dùng chung một mã nguồn).

Động thái này cũng trùng khớp với thông báo gần đây của Microsoft về việc kênh Dev của chương trình Insider sẽ sớm chuyển sang các bản build có số hiệu cao hơn. Rất có thể Microsoft đang dọn đường để bắt đầu thử nghiệm các bản build 26H1 trong kênh Dev, chuẩn bị cho màn ra mắt cùng phần cứng mới vào năm sau.