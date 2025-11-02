Windows 11 giúp 'cứu' máy tính ngay sau khi bị 'màn hình xanh chết chóc'

Microsoft đang thử nghiệm một vũ khí mới nhằm giải quyết một trong những sự cố khó chịu và khó lường nhất của Windows 11 là lỗi bộ nhớ RAM. Một công cụ chẩn đoán RAM mới sẽ tự động được kích hoạt sau khi người dùng gặp phải 'màn hình xanh chết chóc' (BSOD).

Microsoft tung 'vũ khí' mới chuyên trị lỗi BSOD cho Windows 11

Theo công bố mới nhất trên Blog Windows Insider, gã khổng lồ phần mềm đang tích hợp một trình quét chẩn đoán bộ nhớ thông minh vào các bản dựng xem trước của Windows 11 (bắt đầu từ Build 26220.6982 cho kênh Dev).

Tính năng này hoạt động như một 'bác sĩ cấp cứu'. Sau khi máy tính của bạn gặp sự cố BSOD và khởi động lại, một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện. Cửa sổ này sẽ giải thích rằng hệ thống vừa gặp sự cố và đề xuất người dùng lên lịch quét bộ nhớ RAM trong lần khởi động máy tiếp theo. Người dùng sẽ có hai tùy chọn Schedule (lên lịch) hoặc Skip (bỏ qua).

Tùy chọn quét lỗi RAM mới đang được thử nghiệm trên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mục tiêu của Microsoft là 'khoanh vùng' các sự cố hệ thống gây ra bởi hỏng bộ nhớ. Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, trình chẩn đoán này sẽ được kích hoạt sau mọi sự cố BSOD để Microsoft thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, trong các bản dựng tương lai, công cụ sẽ được tinh chỉnh để trở nên thông minh hơn, chỉ tự động kích hoạt đối với những sự cố BSOD có khả năng cao là do lỗi RAM gây ra.

Đây là một tin vui cho người dùng Windows, bởi lỗi bộ nhớ nổi tiếng là 'cứng đầu' và khó phát hiện. Không giống như lỗi CPU, một hệ thống bị mất ổn định bộ nhớ ở mức độ vừa phải có thể âm thầm tồn tại trong nhiều năm. Nó thỉnh thoảng gây ra các sự cố 'sập nguồn' ngẫu nhiên mà người dùng thường bỏ qua, nhưng tệ hơn, nó có thể dẫn đến hỏng dữ liệu hệ thống một cách từ từ nhưng cực kỳ nghiêm trọng.

Đáng chú ý, tình trạng hỏng bộ nhớ không chỉ xảy ra với RAM bị lỗi. Nó cũng có thể xuất hiện khi người dùng kích hoạt các cấu hình ép xung sẵn như XMP (Intel) hoặc EXPO (AMD). Về mặt kỹ thuật, việc này không chỉ ép xung RAM mà còn ép xung cả bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp trên CPU. Nếu bộ điều khiển của CPU không thể xử lý ổn định xung nhịp này, nó sẽ gây ra lỗi và hỏng dữ liệu.

Công cụ chẩn đoán mới của Microsoft được kỳ vọng sẽ giúp người dùng phổ thông dễ dàng phát hiện và khắc phục các sự cố 'ẩn' này hơn. Hiện tại, tính năng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ dành riêng cho người dùng Windows Insiders.