Microsoft cảnh báo nguy cơ tin tặc tấn công Windows 10

Theo Neowin, hệ điều hành Windows 10 đã chính thức kết thúc hỗ trợ khoảng 10 ngày trước, và Microsoft đang nỗ lực hết sức để thúc giục người dùng nâng cấp lên Windows 11. Mới đây, gã khổng lồ công nghệ đăng một bài viết cảnh báo về một "thảm họa an ninh mạng tiềm tàng" đối với những ai cố 'bám trụ' hệ điều hành cũ.

Mặc dù người dùng vẫn có thể trả phí cho chương trình cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) hoặc đơn giản là 'liều mình' không quan tâm đến bảo mật, Microsoft vẫn quyết định đưa ra lời cảnh báo.

Windows 10 không còn nhận được bản cập nhật và nằm trong tầm ngắm của hacker ẢNH: PHONG ĐỖ

Microsoft cảnh báo về 'thảm họa' bảo mật trên Windows 10

Trong một bài đăng trên blog Windows for Business, Microsoft nhấn mạnh cách các tác nhân độc hại có thể khai thác điểm yếu trong cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp. Hãng khẳng định việc kết thúc hỗ trợ đồng nghĩa với việc hệ thống không còn được bảo vệ.

Điều thú vị là trong bài viết cảnh báo này, Microsoft đã hoàn toàn phớt lờ việc đề cập đến chương trình ESU có trả phí hay việc Microsoft Defender tiếp tục duy trì khả năng bảo vệ. Động thái này dường như nhằm mục đích nhấn mạnh tính cấp bách của việc nâng cấp.

Microsoft lập luận rằng các hệ thống cũ chỉ nhận được các bản vá tạm bợ và điều đó là không đủ. Hãng trích dẫn chính báo cáo của mình, chỉ ra rằng 90% các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware) xảy ra do các thiết bị không được quản lý và không có biện pháp kiểm soát bảo mật phù hợp.

Công ty cảnh báo rằng các hệ thống lỗi thời như Windows 10 tạo ra các 'điểm mù' chết người, gồm:

Lỗ hổng bảo mật điểm cuối.

Rủi ro về tuân thủ và kiểm toán.

Lỗ hổng trong kiểm soát truy cập.

Sự cố về quản trị dữ liệu.

Microsoft tiếp tục nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng bằng một hình ảnh đầy ám ảnh: "Tin tặc không cần phá chiếc khóa kiên cố nhất của bạn. Chúng chỉ cần đợi cho đến khi bạn để ngỏ một cửa sổ. Khi Windows 10 kết thúc hỗ trợ, những kẻ tấn công đã biết trước rằng nhiều doanh nghiệp sẽ chậm trễ. Mỗi tháng trì hoãn mang lại cho chúng một lợi thế có thể đoán trước được một mớ hỗn độn các hệ thống chắp vá không được bảo vệ...".

Bài đăng cũng cảnh báo rằng "cái giá của sự trì hoãn là rất đắt". Các vụ vi phạm (xâm nhập) liên quan đến cơ sở hạ tầng không được hỗ trợ thường kéo theo chi phí khắc phục cao hơn, thời gian ngừng hoạt động lâu và thiệt hại về uy tín lớn hơn nhiều.

Trước tình hình này, Microsoft khuyên khách hàng nên kiểm toán lại môi trường của mình, ưu tiên các điểm cuối có rủi ro cao và lập kế hoạch di chuyển sang các giải pháp thay thế hiện đại.

Tất nhiên, đây cũng là cơ hội vàng để gã khổng lồ công nghệ Redmond quảng bá các lợi ích của Windows 11, gồm phần cứng Intel vPro, Windows Hello for Business, các máy tính Copilot+ PC mới có khả năng chạy tác vụ AI ngay trên thiết bị.