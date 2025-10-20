Ổ đĩa quang bỗng 'cháy hàng' sau khi Windows 10 khai tử

Theo Tom's Hardware, việc Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10 vào tuần trước đã tạo ra một làn sóng nâng cấp lên Windows 11 trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, xu hướng này còn kéo theo một hiện tượng kỳ lạ khi người dùng đổ xô đi mua ổ đĩa quang, khiến mặt hàng này bỗng dưng 'cháy hàng'.

Nhu cầu ổ đĩa quang bỗng sôi động ở Nhật Bản sau đợt khai tử Windows 10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Vì sao người Nhật lại đổ xô đi mua ổ đĩa quang khi nâng cấp lên Windows 11?

Theo ghi nhận của trang IT Media, các cửa hàng tại khu phố điện tử sầm uất Akihabara ở Tokyo đang chứng kiến nhu cầu nâng cấp Windows 11 tăng vọt. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là sự trỗi dậy mạnh mẽ của ổ đĩa quang - một thiết bị tưởng chừng đã lỗi thời.

Các ổ đĩa, đặc biệt là ổ Blu-ray gắn trong (BD-R), dường như đã trở lại thành 'mốt' ở Nhật Bản khi người dùng muốn đảm bảo rằng bộ sưu tập đĩa phim, nhạc, game vật lý của họ vẫn có thể tiếp tục sử dụng trên hệ điều hành mới. Nhu cầu tăng đột biến đã khiến các loại ổ đĩa quang, từ DVD-R thông thường cho đến Blu-ray cao cấp, gần như cạn kiệt tại các cửa hàng.

Một nhân viên tại Dospara Akihabara Main Shop, một nhà bán lẻ linh kiện máy tính nổi tiếng, cho biết: "Nhiều người ưu tiên tốc độ ghi và muốn có một ổ đĩa gắn trong. Với các ổ đĩa gắn ngoài, tốc độ của chúng chắc chắn sẽ có giới hạn".

Một nhà bán lẻ khác giải thích thêm rằng ổ đĩa quang gắn trong phần lớn đã bị các nhà sản xuất bỏ qua trong những năm gần đây. Hầu hết các mẫu vỏ case PC hiện đại đều không còn thiết kế khe cắm cho ổ đĩa quang để theo đuổi thẩm mỹ tối giản và ưu tiên không gian cho ổ cứng SSD.

Một kệ hàng ổ đĩa quang đã bán hết ở Nhật Bản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Mặc dù việc nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11 không quá cấp bách, nhưng nhu cầu duy trì việc sử dụng các phương tiện vật lý dường như vẫn còn rất lớn, đặc biệt là trong thời đại của các dịch vụ cấp phép kỹ thuật số. Những người dùng xây dựng hệ thống PC mới hoàn toàn để chạy Windows 11 cũng đang tìm mua ổ đĩa, góp phần thúc đẩy xu hướng bất ngờ này.

Cửa hàng TSUKUMO eX. tại Akihabara xác nhận: "Có khá nhiều người muốn lắp đặt một ổ đĩa quang trong máy tính chạy Windows 11 của họ, giống như cách họ đã làm với Windows 10". Điều này cho thấy, ngay cả khi phương Tây đã gần như chuyển sang lưu trữ đám mây và kỹ thuật số, người dùng Nhật Bản vẫn còn rất mặn mà với các loại đĩa vật lý.