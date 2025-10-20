Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ổ đĩa quang bỗng 'cháy hàng' sau khi Windows 10 khai tử

Phong Đỗ
Phong Đỗ
20/10/2025 08:01 GMT+7

Ổ đĩa quang tưởng chừng đã lỗi thời bỗng dưng đắt hàng như tôm tươi tại Nhật, tất cả là do Windows 11?

Theo Tom's Hardware, việc Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10 vào tuần trước đã tạo ra một làn sóng nâng cấp lên Windows 11 trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, xu hướng này còn kéo theo một hiện tượng kỳ lạ khi người dùng đổ xô đi mua ổ đĩa quang, khiến mặt hàng này bỗng dưng 'cháy hàng'.

Ổ đĩa quang bỗng 'cháy hàng' sau khi Windows 10 khai tử - Ảnh 1.

Nhu cầu ổ đĩa quang bỗng sôi động ở Nhật Bản sau đợt khai tử Windows 10

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Vì sao người Nhật lại đổ xô đi mua ổ đĩa quang khi nâng cấp lên Windows 11?

Theo ghi nhận của trang IT Media, các cửa hàng tại khu phố điện tử sầm uất Akihabara ở Tokyo đang chứng kiến nhu cầu nâng cấp Windows 11 tăng vọt. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là sự trỗi dậy mạnh mẽ của ổ đĩa quang - một thiết bị tưởng chừng đã lỗi thời.

Các ổ đĩa, đặc biệt là ổ Blu-ray gắn trong (BD-R), dường như đã trở lại thành 'mốt' ở Nhật Bản khi người dùng muốn đảm bảo rằng bộ sưu tập đĩa phim, nhạc, game vật lý của họ vẫn có thể tiếp tục sử dụng trên hệ điều hành mới. Nhu cầu tăng đột biến đã khiến các loại ổ đĩa quang, từ DVD-R thông thường cho đến Blu-ray cao cấp, gần như cạn kiệt tại các cửa hàng.

Một nhân viên tại Dospara Akihabara Main Shop, một nhà bán lẻ linh kiện máy tính nổi tiếng, cho biết: "Nhiều người ưu tiên tốc độ ghi và muốn có một ổ đĩa gắn trong. Với các ổ đĩa gắn ngoài, tốc độ của chúng chắc chắn sẽ có giới hạn".

Một nhà bán lẻ khác giải thích thêm rằng ổ đĩa quang gắn trong phần lớn đã bị các nhà sản xuất bỏ qua trong những năm gần đây. Hầu hết các mẫu vỏ case PC hiện đại đều không còn thiết kế khe cắm cho ổ đĩa quang để theo đuổi thẩm mỹ tối giản và ưu tiên không gian cho ổ cứng SSD.

Ổ đĩa quang bỗng 'cháy hàng' sau khi Windows 10 khai tử - Ảnh 2.

Một kệ hàng ổ đĩa quang đã bán hết ở Nhật Bản

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Mặc dù việc nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11 không quá cấp bách, nhưng nhu cầu duy trì việc sử dụng các phương tiện vật lý dường như vẫn còn rất lớn, đặc biệt là trong thời đại của các dịch vụ cấp phép kỹ thuật số. Những người dùng xây dựng hệ thống PC mới hoàn toàn để chạy Windows 11 cũng đang tìm mua ổ đĩa, góp phần thúc đẩy xu hướng bất ngờ này.

Cửa hàng TSUKUMO eX. tại Akihabara xác nhận: "Có khá nhiều người muốn lắp đặt một ổ đĩa quang trong máy tính chạy Windows 11 của họ, giống như cách họ đã làm với Windows 10". Điều này cho thấy, ngay cả khi phương Tây đã gần như chuyển sang lưu trữ đám mây và kỹ thuật số, người dùng Nhật Bản vẫn còn rất mặn mà với các loại đĩa vật lý.

Tin liên quan

Bản Windows 11 siêu nhẹ xuất hiện sau khi Windows 10 'khai tử'

Bản Windows 11 siêu nhẹ xuất hiện sau khi Windows 10 'khai tử'

'Cứu tinh' cho PC cũ ra mắt, cài Windows 11 'tiny11 25H2' không cần tài khoản Microsoft.

Khám phá thêm chủ đề

Ổ đĩa Nhật Bản Windows 11 đĩa quang Microsoft Ổ đĩa quang tốc độ PC Vật lý Máy tính Windows
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận