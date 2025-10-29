Amazon công bố đợt sa thải nhân sự lớn nhất lịch sử

Theo CNBC, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon được cho là đang chuẩn bị công bố một đợt cắt giảm nhân sự sâu rộng và quy mô nhất trong lịch sử của mình, có thể ảnh hưởng đến 30.000 nhân viên văn phòng trên toàn cầu.

Amazon mạnh tay cắt giảm hàng chục ngàn nhân sự

Nguồn tin cho biết các thông báo sa thải dự kiến được gửi qua email cho nhân viên bắt đầu từ sáng 28.10 (theo giờ địa phương). Đợt cắt giảm này được cho là sẽ ảnh hưởng đến hầu hết lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Amazon sắp sa thải 30.000 nhân viên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNBC

Mặc dù Amazon từ chối bình luận, nhưng Reuters là hãng tin đầu tiên đưa ra con số gây sốc khi có tới 30.000 nhân viên thuộc khối văn phòng có thể bị ảnh hưởng. Con số này là một phần đáng kể trong tổng số 350.000 nhân viên văn phòng của Amazon. Công ty có tổng cộng 1,54 triệu nhân viên, nhưng phần lớn là lực lượng kho hàng.

Đợt sa thải khổng lồ này được xem là một phần của chiến dịch cắt giảm chi phí và tái cấu trúc sâu rộng do CEO Andy Jassy khởi xướng từ năm 2022. Tính đến nay, chiến dịch này đã khiến hơn 27.000 nhân viên mất việc.

Một trong những mục tiêu của CEO Jassy là "làm phẳng các tổ chức" bằng cách giảm bớt các cấp quản lý.

Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác được chỉ ra chính là sự trỗi dậy của AI tạo sinh (Generative AI). Vào tháng 6, chính CEO Jassy đã gửi một thông báo nội bộ, cảnh báo công ty "sẽ cần ít người hơn làm một số công việc đang được thực hiện hiện nay" và dự kiến "điều này sẽ làm giảm tổng lực lượng nhân sự văn phòng của chúng tôi" trong vài năm tới.

Ngành công nghệ vẫn chưa thoát khỏi "mùa đông" sa thải. Theo trang Layoffs.fyi, gần 98.000 nhân viên công nghệ đã mất việc từ đầu năm đến nay. Các ông lớn khác cũng không ngoại lệ như Intel đã cắt giảm 22.000 vị trí, Microsoft sa thải 15.000 người, và Salesforce cũng chỉ ra AI là chất xúc tác cho việc sa thải 4.000 nhân viên hỗ trợ.

Tuy nhiên, con số 30.000 của Amazon, nếu là sự thật, sẽ là một cú sốc lớn, báo hiệu một đợt tái cấu trúc mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên AI.