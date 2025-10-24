Amazon định thay thế 600.000 nhân lực bằng robot?

Một báo cáo mới đây từ The New York Times, dựa trên các tài liệu nội bộ bị rò rỉ, tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng của Amazon nhằm tăng cường 'đội quân robot', một động thái có thể thay thế tới 600.000 việc làm của con người vào năm 2033.

Amazon 'xóa sổ' 600.000 việc làm: Đội quân robot sắp thống trị các kho hàng?

Gã khổng lồ bán lẻ Amazon, vốn đã sử dụng robot trong các kho hàng của mình hơn một thập kỷ, dường như đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng tự động hóa quy mô lớn. Theo The New York Times, các tài liệu nội bộ cho thấy công ty đang ráo riết tìm cách xây dựng và triển khai thêm robot để thay thế lao động con người.

Robot tại kho hàng của Amazon ẢNH: AMAZON

Báo cáo không khẳng định liệu điều này có dẫn đến sa thải hàng loạt hay không. Thay vào đó, chiến lược này dường như nhắm đến việc cho phép Amazon đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng mà không cần tuyển dụng nhân viên mới. Con số ước tính lên tới 600.000 việc làm sẽ bị 'robot hóa' vào năm 2033.

Điều đáng chú ý là các tài liệu bị rò rỉ cũng vạch ra một chiến lược PR tinh vi nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến cộng đồng. Amazon dường như đã cân nhắc việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tốt thông qua việc tích cực tham gia các sự kiện cộng đồng như diễu hành địa phương hay các chương trình từ thiện.

Quan trọng hơn, các tài liệu này thảo luận về việc tránh sử dụng các thuật ngữ nhạy cảm như 'tự động hóa' (automation) và 'AI'. Thay vào đó, công ty được khuyến nghị dùng các cụm từ như 'công nghệ tiên tiến'. Thậm chí, từ 'robot' cũng được đề xuất thay bằng 'cobot' để tạo cảm giác về sự cộng tác thay vì thay thế.

Phản hồi về thông tin này, một phát ngôn viên của Amazon nói với trang CNET qua email: "Các tài liệu bị rò rỉ thường vẽ nên một bức tranh không đầy đủ và gây hiểu lầm... Trong trường hợp này, các tài liệu dường như chỉ phản ánh quan điểm của một nhóm và không đại diện cho chiến lược tuyển dụng tổng thể của chúng tôi".

Người phát ngôn này nhấn mạnh rằng "không có công ty nào tạo ra nhiều việc làm ở Mỹ trong thập kỷ qua hơn Amazon" và công ty đang tích cực tuyển dụng 250.000 vị trí cho mùa lễ hội.

Amazon hiện là nhà tuyển dụng lớn thứ ba tại Mỹ, chỉ sau chính phủ liên bang và Walmart, với khoảng 1,5 triệu nhân viên. Việc cắt giảm 600.000 việc làm là một con số khổng lồ, tương đương với quy mô của toàn bộ công ty giao hàng FedEx.

Các nghiên cứu trước đây (tính đến năm 2020) chỉ ra rằng, cứ mỗi robot được thêm vào trên 1.000 công nhân sẽ làm giảm 0,42% tiền lương ở Mỹ và đã khiến con người mất đi khoảng 400.000 việc làm.

Tuy nhiên, Amazon khẳng định: "Các khoản đầu tư của chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra việc làm đáng kể, nhấn mạnh vào các vị trí được trả lương cao hơn... Việc tăng hiệu quả ở một lĩnh vực cho phép chúng tôi đầu tư vào các lĩnh vực khác... tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng".