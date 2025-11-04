Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hai tính năng Windows 11 đang 'ngốn' CPU và RAM ít ai ngờ tới

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/11/2025 14:20 GMT+7

Thủ phạm giấu mặt trên Windows 11 đang làm chậm máy tính mà bạn không hay biết.

Mặc dù Windows 11 24H2 đã cho thấy nhiều cải thiện về hiệu năng, hệ điều hành này vẫn tồn tại những tính năng chạy ngầm khó hiểu. Mới đây, cộng đồng công nghệ đã chỉ ra hai tính năng mặc định trên Windows 11 có thể là nguyên nhân chính gây ra tình trạng chậm chạp cho hệ thống một cách khó hiểu mà nhiều người dùng không hề hay biết.

Hai tính năng của Windows 11 đang 'ngốn' CPU và RAM mà ít ai biết - Ảnh 1.

Windows 11 bị chậm do hai tính năng mặc định ít ai ngờ tới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

File Explorer 'đơ lag' vì tính năng Auto-Discovery

Thủ phạm đầu tiên là tính năng Auto-Discovery trong File Explorer. Nhà nghiên cứu bảo mật @Enderman đã chỉ ra trên mạng xã hội X rằng khi tính năng này được bật (theo mặc định), nó có thể làm chậm đáng kể hiệu suất File Explorer, nhất là khi bạn mở một thư mục chứa số lượng file tin cực lớn (hàng trăm hoặc hàng ngàn file).

Lý do là Windows phải 'nghiền' qua một lượng lớn dữ liệu để cố gắng xác định loại thư mục (ví dụ: hình ảnh, video, tài liệu) nhằm tối ưu hóa cách hiển thị. Đối với những người dùng không cần đến tính năng này, có thể vô hiệu hóa nó thông qua một tinh chỉnh Registry để giải phóng tài nguyên.

Cách tắt Auto-Discovery

Tạo một tệp tin mới trên desktop, đặt tên là 'Tat_AutoDiscovery.reg' (hãy chắc chắn rằng bạn đã bật hiển thị phần đuôi file).

  • Mở tệp bằng Notepad và dán nội dung sau vào:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell]"FolderType"="NotSpecified"
  • Lưu tệp lại, sau đó nhấp đúp vào tệp 'Tat_AutoDiscovery.reg' và chọn 'Yes' để hợp nhất thay đổi.
Hai tính năng của Windows 11 đang 'ngốn' CPU và RAM mà ít ai biết - Ảnh 2.

Nội dung file chỉnh sửa Registry để tắt Auto Discovery

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Giải thoát' menu Start của Windows 11 khỏi sự trì trệ của Bing Search

Tính năng thứ hai gây khó chịu không kém là cách menu Start xử lý các truy vấn tìm kiếm. Nhiều người dùng phàn nàn rằng Windows 11 dường như luôn cố gắng ưu tiên trả về các kết quả trực tuyến từ Bing, thay vì tìm kiếm các tệp tin và ứng dụng trên máy cục bộ trước.

Điều này không chỉ gây phiền toái mà còn làm chậm quá trình tìm kiếm và tiêu tốn tài nguyên cho các truy vấn web không cần thiết. Dù vậy, tính năng phiền phức này có thể được tắt bằng một tinh chỉnh Registry thông qua PowerShell.

Cách tắt tìm kiếm Bing trên menu Start

  • Nhấp phải chuột vào biểu tượng Windows trên thanh taskbar và chọn Terminal (Admin).
  • Sao chép và dán lệnh sau vào cửa sổ PowerShell rồi nhấn Enter:
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled" -Value 0 -Type DWord
  • Cuối cùng khởi động lại máy tính và trải nghiệm thay đổi.
Hai tính năng của Windows 11 đang 'ngốn' CPU và RAM mà ít ai biết - Ảnh 3.

Sử dụng PowerShell để vô hiệu hóa tìm kiếm Bing trên menu Start

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cần lưu ý, hãy hết sức cẩn thận khi thực hiện các sửa đổi Registry. Nếu không chắc chắn về những gì mình đang làm, bạn có thể làm hỏng bản cài đặt Windows. Một thói quen tốt là sao lưu Registry trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft Windows 11 Tính năng Windows Registry tìm kiếm File Explorer Bing Tinh chỉnh mặc định Thư mục
