Microsoft ra mắt MAI - siêu trí tuệ phục vụ chẩn đoán y khoa

Siêu trí tuệ MAI của Microsoft sẽ bắt đầu từ lĩnh vực y học

Microsoft chính thức công bố thành lập nhóm siêu trí tuệ MAI, đội ngũ này do Mustafa Suleyman, Giám đốc điều hành mảng AI của Microsoft (và đồng sáng lập DeepMind), trực tiếp lãnh đạo. Khác với các đối thủ trong cuộc đua xây dựng AGI, Microsoft khẳng định hướng đi của mình là siêu trí tuệ phục vụ cho nhân loại.

Theo Suleyman, mục tiêu không phải tạo ra cỗ máy toàn năng và vô hạn, mà là AI có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế, có kiểm soát và phục vụ lợi ích con người. "Chúng tôi không xây dựng một siêu trí tuệ mơ hồ. Chúng tôi đang phát triển công nghệ thực tế, được thiết kế để phục vụ nhân loại" - Suleyman viết trên blog chính thức của Microsoft. Ông cũng nhấn mạnh công ty coi nỗ lực này là một phần của hành trình nhân văn sâu sắc nhằm cải thiện cuộc sống và tương lai của con người.

Mustafa Suleyman, Giám đốc điều hành mảng AI của Microsoft trực tiếp lãnh đạo dự án siêu trí tuệ MAI ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, nhóm siêu trí tuệ MAI sẽ bắt đầu từ lĩnh vực y học, với mục tiêu phát triển AI có khả năng chẩn đoán y khoa chính xác vượt trội con người trong 2 - 3 năm tới. Suleyman cho rằng nếu thành công, công nghệ này có thể phát hiện sớm các bệnh có thể phòng ngừa, giúp kéo dài tuổi thọ và tăng số năm sống khỏe mạnh của con người. Microsoft vốn đã có nền tảng AI y tế mạnh, đặc biệt sau khi hợp tác với OpenAI và tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, bệnh án điện tử, và công cụ nghiên cứu sinh học.

Cuộc đua phát triển Siêu trí tuệ tại các công ty công nghệ

Động thái của Microsoft diễn ra chỉ 4 tháng sau khi Meta công bố Superintelligence Lab do Alexandr Wang (Scale AI) lãnh đạo. Meta mô tả đây là khởi đầu cho kỷ nguyên mới của nhân loại, song công ty này đã cắt giảm 600 nhân sự khỏi bộ phận này vào tháng 10, cho thấy sự điều chỉnh chiến lược.

Trong khi đó, Anthropic và Safe Superintelligence Inc, do Ilya Sutskever, cựu đồng sáng lập OpenAI thành lập cũng theo đuổi mô hình tương tự, tập trung vào AI an toàn, có lợi cho nhân loại. Microsoft hiện nắm khoảng 27% cổ phần của OpenAI thông qua cấu trúc công ty mới, vừa là đối tác chiến lược, vừa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua AI.

Giới quan sát cho rằng cách Microsoft nhấn mạnh yếu tố "humanist" phản ánh chiến lược phân biệt hóa so với các đối thủ đang đẩy mạnh AGI (trí tuệ tổng quát).

Thay vì theo đuổi khả năng toàn năng như con người, Microsoft chọn hướng AI chuyên biệt, an toàn, có thể kiểm chứng và được chấp nhận trong khung pháp lý toàn cầu, đặc biệt ở lĩnh vực y tế, nơi tính chính xác và trách nhiệm đạo đức là tối quan trọng.