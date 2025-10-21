OpenEvidence đạt định giá 6 tỉ USD - AI cho lĩnh vực y tế lên ngôi

OpenEvidence - từ phòng thí nghiệm đến phòng khám

Được thành lập năm 2022 bởi Daniel Nadler và Zachary Ziegler, OpenEvidence phát triển nền tảng AI có khả năng tìm kiếm và tổng hợp kiến thức y khoa từ hàng nghìn nghiên cứu, bài báo và tạp chí uy tín như The New England Journal of Medicine (NEJM) và Journal of the American Medical Association (JAMA). Công cụ này được thiết kế chỉ dành cho các bác sĩ và nhân viên y tế đã xác minh danh tính, cho phép họ đặt câu hỏi lâm sàng và nhận câu trả lời dựa trên bằng chứng (evidence-based answers) chỉ trong vài giây kèm trích dẫn cụ thể từ tài liệu gốc.

OpenEvidence phát triển nền tảng AI có khả năng tìm kiếm và tổng hợp kiến thức y khoa từ hàng nghìn nghiên cứu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NEWYORK TIMES

Tính đến tháng 10.2025, số lượt tư vấn lâm sàng thông qua nền tảng này đạt hơn 15 triệu lượt mỗi tháng, gần gấp đôi so với tháng 7 cùng năm.

Vòng gọi vốn mới của OpenEvidence do Google Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Sequoia Capital, Kleiner Perkins, Blackstone, Thrive Capital, Coatue Management, Bond và Craft Ventures. Đáng chú ý, chỉ ba tháng trước, startup này đã gọi vốn 210 triệu USD ở vòng Series B với định giá 3,5 tỉ USD, nghĩa là giá trị công ty gần như tăng gấp đôi chỉ trong quý ba năm 2025.

Không phải ChatGPT y tế cho mọi người

Khác với các chatbot tổng quát, OpenEvidence không phục vụ công chúng, mà chỉ cấp quyền truy cập cho các bác sĩ, y tá và nhà nghiên cứu. Nền tảng miễn phí cho người dùng chuyên môn nhưng được hỗ trợ bởi mô hình quảng cáo, đồng thời có kế hoạch phát triển phiên bản cao cấp dành cho bệnh viện và trường y. Theo OpenEvidence, công cụ này không chẩn đoán hay thay thế bác sĩ, mà giúp họ tiết kiệm thời gian tra cứu, tăng độ chính xác trong điều trị và cập nhật kiến thức mới nhất.

Một bác sĩ tại California cho biết: "Thay vì mất 15 phút đọc 3 bài báo, giờ tôi có thể hỏi OpenEvidence và có câu trả lời trong 10 giây, có trích dẫn, có dữ liệu. Nó giống như có một đồng nghiệp nghiên cứu luôn bên cạnh".

OpenEvidence được đồng sáng lập bởi Daniel Nadler, doanh nhân người Canada từng sáng lập công ty AI tài chính Kensho Technologies. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard, có nền tảng về toán học và khoa học dữ liệu. Nadler hiện giữ vai trò CEO, định hướng OpenEvidence trở thành trợ lý AI đáng tin cậy cho bác sĩ, giúp thu hẹp khoảng cách giữa tri thức y khoa hàn lâm và thực hành lâm sàng.

Daniel Nadler - CEO của OpenEvidence ẢNH: FORBES

Dù tiềm năng lớn, AI y tế vẫn đối mặt nhiều rào cản pháp lý và đạo đức, nhất là tại Mỹ, nơi quy định bảo mật dữ liệu bệnh nhân (HIPAA) cực kỳ nghiêm ngặt. Một sai sót trong thuật toán hoặc trích dẫn sai có thể dẫn đến hậu quả y khoa nghiêm trọng. Vì vậy, OpenEvidence cho biết họ không xử lý dữ liệu bệnh nhân, mà chỉ dựa vào tri thức khoa học đã được công bố và kiểm chứng. Ngoài ra, mô hình "miễn phí nhờ quảng cáo" cũng gây tranh cãi, vì lo ngại quảng cáo có thể ảnh hưởng đến tính khách quan trong thông tin y khoa.

Cuộc đua "AI chuyên biệt" nóng hơn bao giờ hết

Sự thành công của OpenEvidence thể hiện làn sóng AI theo lĩnh vực (Vertical AI) đang bùng nổ, khác với AI tổng quát như ChatGPT, mô hình này được huấn luyện riêng cho từng ngành nghề, có độ chính xác và giá trị ứng dụng cao hơn.

Các chuyên gia nhận định, AI trong y tế sẽ là lĩnh vực đầu tiên chứng kiến sự kết hợp giữa dữ liệu khoa học, ngôn ngữ tự nhiên và quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, mở đường cho thế hệ "trợ lý y tế kỹ thuật số" đáng tin cậy hơn.

"Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà bác sĩ không chỉ dựa vào đồng nghiệp hay sách giáo khoa, mà còn có thể hỏi một hệ thống AI được đào tạo từ chính các nghiên cứu y khoa hàng đầu", một nhà đầu tư của Google Ventures nhận định.