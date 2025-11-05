OpenAI đưa ứng dụng Sora đến người dùng Android Việt Nam

Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9 cho các thiết bị Apple và tạo sức hút trên thị trường, người dùng Android giờ đây đã có thể tải Sora về từ Google Play. Đáng chú ý, người dùng Android tại Việt Nam cũng có thể tải về ứng dụng, bên cạnh các quốc gia và vùng lãnh thổ: Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan.

Cuối cùng thì Sora cũng đã đến với người dùng Android ẢNH: REUTERS

Sora được cho là đã đạt 1 triệu lượt tải xuống chỉ chưa đầy năm ngày sau khi ra mắt và đứng đầu App Store trong gần ba tuần. Sora hiện giữ vị trí thứ 5 trong danh sách các ứng dụng miễn phí hàng đầu của Apple, sau Gemini ở vị trí thứ 4 và ChatGPT (cũng được phát triển bởi OpenAI) ở vị trí đầu bảng.

Theo bài đăng trên X của người đứng đầu Sora tại OpenAI, Bill Peebles, công ty đang nỗ lực để đưa ứng dụng này đến với thị trường châu Âu trong tương lai không xa.

Chỉ cần gõ chữ là Sora giúp tạo video

Sora là ứng dụng không chỉ đơn thuần mang đến khả năng tạo video mà còn có khả năng biến việc tạo video chất lượng cao từ văn bản thành một sản phẩm xã hội hấp dẫn. Điều này cho thấy nhu cầu lớn về các ứng dụng sáng tạo nội dung, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với các nền tảng video ngắn như Meta, TikTok và Google.

Mặc dù ban đầu được triển khai dưới dạng nền tảng chỉ dành cho người được mời, một bài đăng trên X của OpenAI cho biết Sora đã có sẵn cho tất cả mọi người để họ tải về trong một thời gian giới hạn.