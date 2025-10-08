Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gây bão trên App Store, Sora khiến ngành video ngắn lo lắng

Kiến Văn
Kiến Văn
08/10/2025 10:08 GMT+7

Chatbot AI Sora do OpenAI phát triển đã nhanh chóng trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất kể từ khi cập nhật nền tảng Sora 2.

Ngay sau khi OpenAI chính thức ra mắt Sora vào hôm 30.9, ứng dụng mạng xã hội này đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng App Store. Chỉ một ngày sau đó, ứng dụng cho phép người dùng tạo video AI (trí tuệ nhân tạo) từ văn bản đã chiếm vị trí số một.

Gây bão trên App Store, Sora khiến ngành video ngắn lo lắng - Ảnh 1.

Với Sora 2, AI giờ không chỉ viết mà còn làm video

ẢNH: DIGITALTRENDS

Báo cáo từ 9to5mac chỉ ra rằng, Sora ghi nhận khoảng 56.000 lượt tải về tại Mỹ trong ngày đầu tiên, con số này tăng lên 108.000 lượt trong ngày thứ hai, theo ghi nhận từ AppFigures.

Cơn sốt Sora: Khi chỉ cần gõ chữ là có video

Sora không chỉ đơn thuần là một công cụ tạo video mà còn có khả năng biến việc tạo video chất lượng cao từ văn bản thành một sản phẩm xã hội hấp dẫn. Điều này cho thấy nhu cầu lớn về các ứng dụng sáng tạo nội dung, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với các nền tảng video ngắn như Meta, TikTok và Google.

Đối với những người sáng tạo nội dung, Sora 2 hứa hẹn sẽ giảm đáng kể rào cản trong việc sản xuất video ngắn thu hút sự chú ý, khi không cần đến máy quay hay quá trình quay phim phức tạp. Tuy nhiên, ứng dụng cũng đặt ra những rủi ro về an toàn, đạo đức và danh tính, liên quan đến các vấn đề như sự chấp thuận, deepfake và thông tin sai lệch.

OpenAI tiến thêm một bước trong cuộc đua phát triển AI với GPT-4o

Trong tương lai, OpenAI có thể mở rộng lời mời sử dụng Sora ra ngoài Mỹ và Canada, đồng thời ứng dụng này cũng sẽ phải đối mặt với sự giám sát từ các nhóm an ninh, cơ quan chức năng và công chúng. Mặc dù OpenAI đã thiết kế Sora để ngăn chặn việc sử dụng cho nội dung không phù hợp, báo cáo từ CNBC cho thấy một số người dùng đã tìm ra cách vượt qua các biện pháp bảo vệ này.

Với những cải tiến từ Sora, các ứng dụng tạo video ngắn hiện có sẽ cần phải cải tiến tính năng sáng tạo để giữ chân người dùng trước sự cạnh tranh từ ứng dụng của OpenAI.

