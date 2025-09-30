OpenAI và những thương vụ tỉ đô

Theo The Information, OpenAI đã tạo ra 4,3 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng khoảng 16% so với tổng doanh thu cả năm 2024. Công ty đặt mục tiêu đạt 13 tỉ USD trong cả năm nay, nhưng dự kiến vẫn âm dòng tiền khoảng 8,5 tỉ USD. Riêng chi phí R&D trong nửa đầu năm đã lên tới 6,7 tỉ USD, trong khi lượng tiền mặt và chứng khoán còn khoảng 17,5 tỉ USD.

OpenAI bùng nổ doanh thu nửa đầu năm 2025 ẢNH: REUTERS

Để đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ, OpenAI liên tục ký kết các hợp đồng hạ tầng lớn. Nvidia đã công bố khoản đầu tư tới 100 tỉ USD, đồng thời cung cấp hệ thống chip và trung tâm dữ liệu 10 GW trong dự án Stargate. Cùng lúc, CoreWeave mở rộng hợp tác với một hợp đồng mới trị giá 6,5 tỉ USD, nâng tổng giá trị hợp tác trong năm nay lên 22,4 tỉ USD. Ngoài ra, OpenAI còn bổ sung hạ tầng TPU từ Google Cloud, nhằm đa dạng hóa nguồn cung tính toán và giảm phụ thuộc vào đối tác duy nhất.

Đáng chú ý, công ty cũng đang từng bước giảm tỷ lệ chia sẻ doanh thu với Microsoft xuống còn 8% vào cuối thập kỷ này, so với mức 20% hiện tại, thể hiện rõ tham vọng giữ lại nhiều giá trị nội tại hơn trong cuộc đua AI.

Thách thức trong cuộc đua AI

Doanh thu tăng mạnh nhưng OpenAI vẫn "đốt" khoảng 2,5 tỉ USD chỉ trong nửa đầu năm 2025. Giới phân tích nhận định lợi nhuận bền vững còn xa, khi chi phí điện, làm mát và nghiên cứu ngày càng phình to. Bên cạnh đó, công ty cũng phải đối mặt áp lực pháp lý ngày càng nghiêm ngặt. Ngày 29.9, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ký luật yêu cầu các công ty AI công bố kế hoạch giảm thiểu rủi ro, mở đường cho những quy định chặt chẽ hơn tại Mỹ.

Nvidia chi 100 tỉ USD cho OpenAI ẢNH: REUTERS

OpenAI hiện dẫn đầu về doanh thu và mạng lưới hợp tác hạ tầng, nhưng phải cạnh tranh quyết liệt với Anthropic, Google DeepMind cùng nhiều đối thủ mới. Công nghệ AI thay đổi chóng mặt, buộc công ty vừa phải tăng tốc vừa phải kiểm soát chi phí. Từ một start-up, OpenAI nay đã trở thành "siêu cường công nghệ" với tham vọng định hình tương lai AI. Song câu hỏi lớn vẫn còn: liệu doanh thu bùng nổ có đủ để bù đắp tốc độ đốt tiền chưa từng có trong lịch sử công nghệ?