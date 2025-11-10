Windows 11 sửa lỗi 'lệnh tắt máy không thực thi'

Một người dùng Windows 11 chia sẻ bản thân đã trải qua tình trạng này nhiều lần. Sau khi nhấn nút Update and shut down trước khi đi ngủ, người này thức dậy giữa đêm và thấy máy tính vẫn đang hoạt động, gây ra không ít phiền toái.

Update and shut down sẽ hoạt động đúng hơn sau bản cập nhật mới nhất của Microsoft ẢNH: POCKET-LINT

Trong thực tế, lỗi này không phải mới mà tồn tại từ thời Windows 10 và tiếp tục "đeo bám" người dùng trong Windows 11.

Giờ đây, Microsoft đã nhận ra vấn đề và quyết định đưa ra hành động khi báo cáo từ Windows Latest chỉ ra rằng công ty đã phát hành bản cập nhật tùy chọn tháng 10.2025 cho Windows 11 (KB5067036) nhằm khắc phục sự cố. Microsoft cho biết trong ghi chú vá lỗi rằng họ đã giải quyết vấn đề khiến chức năng Update and shut down không thực hiện đúng nhiệm vụ.

Cách cập nhật cho Windows

Để khắc phục sự cố, người dùng cần cài đặt bản cập nhật Windows 11 25H2. Để thực hiện, hãy vào Settings > Windows Update trên PC và tải xuống bản cập nhật. Sau khi cài đặt xong, người dùng cần vào Settings > Windows Update > Advanced Options > Optional Updates để tải xuống và cài đặt bản cập nhật KB5067036.

Mặc dù hiện tại bản sửa lỗi này chỉ có trong bản cập nhật tùy chọn, Microsoft đã thông báo rằng nó sẽ được đưa vào bản cập nhật Patch Tuesday hằng tháng. Tháng này, Patch Tuesday sẽ rơi vào ngày 11.11.

Dù Microsoft chưa cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân gây ra lỗi, một số người cho rằng vấn đề xảy ra khi Windows khởi động trong giai đoạn bảo trì ngoại tuyến, dẫn đến việc lệnh tắt máy không được thực thi. Với bản vá này, Microsoft đã tìm ra cách đảm bảo lệnh tắt máy không bị mất.

Đây là một bản sửa lỗi được mong đợi từ lâu và nhiều người hy vọng rằng nó sẽ giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện và pin cho máy tính xách tay của họ.