Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft 'khai tử' một trong những ứng dụng Office lâu đời nhất

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/11/2025 14:13 GMT+7

Ứng dụng 35 năm tuổi của Microsoft sắp 'nghỉ hưu', được thay thế bởi Word và AI.

Trong một động thái phản ánh sự thay đổi chiến lược, Microsoft thông báo sẽ 'khai tử' Microsoft Publisher, một trong những ứng dụng Office lâu đời nhất của hãng, sau 35 năm tồn tại. Gã khổng lồ công nghệ này đang trong quá trình thiết kế lại bộ sản phẩm, ưu tiên tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) và các tính năng cao cấp, và Publisher dường như không còn chỗ đứng trong tương lai đó.

Theo trang vòng đời sản phẩm của Microsoft, công ty sẽ chính thức ngừng hỗ trợ Publisher vào ngày 1.10.2026.

Microsoft Publisher: Di sản 35 năm của gã khổng lồ phần mềm

Ra mắt lần đầu vào năm 1991 và sau đó được đóng gói cùng Office 97 Small Business Edition, Microsoft Publisher là câu trả lời của công ty trước các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như QuarkXPress hay InDesign. Nó nhanh chóng trở thành công cụ quen thuộc cho các doanh nghiệp nhỏ, sinh viên và các nhà xuất bản không chuyên, cho phép họ dễ dàng tạo ra các ấn phẩm quảng cáo như tờ gấp, danh thiếp, bản tin và tạp chí.

Microsoft 'khai tử' một trong những ứng dụng Office lâu đời nhất sau 35 năm - Ảnh 1.

Publisher bị 'khai tử' vào năm 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua nhiều năm, Publisher đã được bổ sung nhiều tính năng để bắt kịp thời đại, từ xuất bản web đến xuất file PDF và cộng tác trên đám mây. Tuy nhiên, những thay đổi này là không đủ.

Vì sao Publisher phải 'chết'?

Lý do chính cho việc 'khai tử' này không nằm ở tiện ích của Publisher, mà là một thực tế đơn giản vì nó đã trở nên dư thừa về mặt chức năng.

Chính Microsoft cũng đề xuất trong thông báo của mình rằng các công cụ khác trong hệ sinh thái của họ có thể thay thế hoàn toàn Publisher. Cụ thể:

  • Microsoft Word: Hiện đã đủ mạnh để xử lý các bản tin, biểu mẫu, phong bì.
  • PowerPoint: Có thể dễ dàng tạo các thiết kế một trang như tờ rơi, biểu ngữ.
  • Microsoft Designer: Công cụ hình ảnh mới chạy bằng AI, có thể nhanh chóng tạo ra quảng cáo, biển hiệu, thiệp chúc mừng.

Người dùng nên làm gì?

Từ nay đến hạn chót tháng 10.2026, Microsoft khuyến khích người dùng chuyển đổi tất cả tệp Publisher (.pub) hiện có sang các định dạng phổ biến hơn như PDF hoặc tài liệu Word. Hãng cũng cung cấp các hướng dẫn chi tiết, thậm chí cả một tập lệnh PowerShell, để giúp tự động hóa quá trình di dời dữ liệu này.

Microsoft ra mắt MAI - siêu trí tuệ phục vụ chẩn đoán y khoa

Microsoft ra mắt MAI - siêu trí tuệ phục vụ chẩn đoán y khoa

Microsoft chính thức công bố thành lập nhóm siêu trí tuệ MAI, hướng tới phát triển AI có năng lực vượt trội con người trong một số lĩnh vực chuyên biệt, khởi đầu với chẩn đoán y khoa.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
