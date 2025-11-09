Nguy cơ mất trắng dữ liệu vì 'bẫy' BitLocker sau khi cập nhật Windows

Theo TechSpot, bản cập nhật bảo mật tháng 10.2025 cho Windows 10 và 11 đang gây ra một sự cố nghiêm trọng, đẩy nhiều người dùng vào màn hình khôi phục BitLocker ngay sau khi khởi động lại. Nếu không có khóa khôi phục, họ có thể đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.

Bản vá Windows tháng 10 khiến người dùng 'đứng hình' vì BitLocker

Theo các báo cáo, sự cố này ảnh hưởng đến người dùng Windows 11 phiên bản 25H2, 24H2 và Windows 10 phiên bản 22H2. BitLocker là một tính năng mã hóa toàn bộ phân vùng ổ đĩa, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu khỏi tin tặc. Tuy nhiên, nó yêu cầu một khóa khôi phục đặc biệt khi phát hiện các thay đổi phần cứng quan trọng hoặc, trong trường hợp này, là do lỗi từ bản cập nhật.

Người dùng Windows hoang mang vì bị khóa BitLocker sau khi cập nhật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Vấn đề là nhiều người dùng thậm chí không biết tính năng này đang được bật, hoặc đã quên mất khóa khôi phục của mình vì hiếm khi cần dùng đến.

Đứng trước sự cố lần này, đối với những người chưa cài đặt bản cập nhật, các chuyên gia khuyến cáo cần kiểm tra và sao lưu khóa BitLocker của mình ngay lập tức. Để thực hiện, hãy truy cập Settings > Privacy & Security > Device Encryption. Tại đây, bạn có thể thấy các liên kết để xem khóa khôi phục của mình (thường được lưu trên tài khoản Microsoft) và tùy chọn để định cấu hình BitLocker.

Đối với những người dùng đã bị kẹt ở màn hình khôi phục BitLocker, tuy có nguy cơ mất dữ liệu cao nhưng vẫn còn cách giải quyết. Theo đó, người dùng có thể sử dụng một thiết bị khác (như điện thoại hoặc máy tính khác), đăng nhập vào trang web của Microsoft bằng chính tài khoản quản trị viên (administrator) đang dùng trên PC bị ảnh hưởng. Sau đó, điều hướng đến trang quản lý khóa khôi phục để tìm lại mã khóa của mình.

Microsoft cũng khuyên người dùng nên giữ một bản in của khóa này ở nơi an toàn.

Ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Theo một bản tin bảo mật từ Microsoft mà trang BleepingComputer tiếp cận được, sự cố này chủ yếu tác động đến các máy tính sử dụng bộ xử lý Intel có bật tính năng Modern Standby. Đây là tính năng cho phép thiết bị duy trì kết nối mạng ngay cả ở chế độ ngủ (low-power mode).

Đây không phải là lần đầu tiên sự cố này xảy ra. Các vấn đề tương tự cũng đã xuất hiện trong các bản cập nhật bảo mật tháng 6 và tháng 7.2024, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn chuẩn bị sẵn khóa khôi phục BitLocker.

Đối với các tổ chức và doanh nghiệp, quản trị viên CNTT có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft cho doanh nghiệp để nhận một chính sách nhóm (Group Policy) đặc biệt nhằm khắc phục sự cố này.