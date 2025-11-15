Google đang 'sao chép' một tính năng tiện lợi của iOS

Theo Android Authority, cuộc chiến 'vay mượn' tính năng không ngừng nghỉ giữa Android và iOS lại vừa có một diễn biến mới. Sau khi Apple học hỏi widget và khả năng sắp xếp icon tự do từ Android, Google dường như đã sẵn sàng 'đáp lễ' bằng cách sao chép một trong những tính năng hào nhoáng và tiện lợi nhất của iOS: NameDrop.

'Gesture Exchange' của Google lộ diện, hứa hẹn trải nghiệm giống NameDrop

Một phân tích mã nguồn độc quyền từ các phiên bản beta mới nhất của Google Play Services (v25.44.32 và v25.46.31) tiết lộ những bằng chứng đầu tiên về một tính năng có tên mã 'Gesture Exchange' và 'Contact Exchange'. Đây chính là cái nhìn đầu tiên về câu trả lời của Google cho NameDrop của Apple.

Google sắp có tính năng giống với NameDrop của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE

NameDrop, vốn là tính năng mang tính 'trình diễn hào nhoáng' của iOS, cho phép người dùng iPhone chỉ cần đưa hai máy lại gần nhau để trao đổi thông tin liên lạc một cách liền mạch. Giờ đây, có vẻ như người dùng Android cũng sắp có được trải nghiệm tương tự.

Nhờ vào việc kích hoạt thành công một hoạt động ẩn có tên 'ContactExchangeActivity', cộng đồng đam mê Android đã có được những hình ảnh giao diện đầu tiên.

Giao diện rò rỉ cho thấy một quy trình gồm hai bước giống với Apple. Màn hình đầu tiên cho phép người dùng chủ động chọn thông tin muốn chia sẻ (gồm ảnh, số điện thoại và email) hoặc có thể chọn chế độ 'Receive Only'.

Màn hình thứ hai là nơi hiển thị thông tin liên hệ vừa nhận được từ người kia, cùng với một nút 'Save' rõ ràng để thêm vào danh bạ. Đáng chú ý, có cả các nút 'Video Call' và 'Text'.

Về mặt công nghệ, các đoạn mã (string) đề cập đến 'ndef' (NFC Data Exchange Format) cho thấy NFC gần như chắc chắn là công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu NFC có đảm nhận toàn bộ quá trình truyền tải (gồm cả ảnh hồ sơ) hay chỉ đóng vai trò 'bắt tay' ban đầu trước khi chuyển giao cho Bluetooth hoặc Wi-Fi để có tốc độ nhanh hơn.

Mặc dù tên gọi chính thức khi ra mắt chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn 'Contact Exchange', nhưng động thái này cho thấy Google đang nghiêm túc trong việc lấp đầy khoảng cách về các tính năng tiện ích, liền mạch so với đối thủ của mình.

Tất nhiên, đây mới chỉ là các tính năng được phát hiện qua 'mổ xẻ' tệp APK, nên chúng có thể bị thay đổi hoặc thậm chí hủy bỏ trước khi được phát hành công khai.