Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google bắt đầu 'trấn áp' ứng dụng ngốn pin thiết bị Android

Phong Đỗ
Phong Đỗ
13/11/2025 10:50 GMT+7

Google tung đòn trừng phạt đối với những ứng dụng ngốn pin quá 2 giờ/ngày sẽ bị 'dán nhãn' cảnh báo.

Theo Android Authority, Google vừa công bố một động thái được người dùng Android hết sức mong chờ đó là mạnh tay xử lý các ứng dụng tiêu thụ pin vô tội vạ. Theo đó, công ty sẽ áp dụng một chính sách mới trên Play Store nhằm xác định và xử phạt các ứng dụng gây hao pin không cần thiết.

Google truy quét và gắn nhãn cảnh báo ứng dụng 'ngốn' pin

Là một phần trong chỉ thị về chất lượng kỹ thuật, Google sẽ giới thiệu các biện pháp kiểm tra hiệu suất mới, tập trung vào một hành vi gọi là 'wake lock'.

Wake lock là cơ chế giữ cho điện thoại của người dùng 'thức' ngay cả khi màn hình đã tắt. Mặc dù hữu ích cho các tác vụ như phát nhạc hay tải tệp, đây cũng là một trong những thủ phạm lớn nhất gây hao pin nhanh chóng nếu bị các nhà phát triển ứng dụng lạm dụng một cách cẩu thả.

Google bắt đầu 'trấn áp' ứng dụng ngốn pin thiết bị Android - Ảnh 1.

Google sẽ 'dán nhãn' ứng dụng gây hao pin trên Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Bắt đầu từ ngày 1.3.2026, nếu một ứng dụng bị phát hiện giữ 'wake lock' quá mức, tức là ngăn điện thoại nghỉ ngơi trong thời gian dài mà không có lý do chính đáng, Google sẽ áp dụng các hình phạt.

Công ty cho biết các ứng dụng ngốn pin này có thể bị giảm khả năng hiển thị trong các mục đề xuất của Play Store. Nghiêm trọng hơn, chúng sẽ bị gắn một nhãn cảnh báo ngay trên trang thông tin ứng dụng, thông báo công khai cho người dùng rằng "ứng dụng có thể làm hao pin điện thoại của họ nhanh hơn".

Chính sách mới này bổ sung 'hiệu quả sử dụng pin' vào danh sách các yếu tố chất lượng kỹ thuật cốt lõi, bên cạnh các lỗi như treo ứng dụng hay không phản hồi. Google muốn các nhà phát triển xây dựng ứng dụng thông minh, tiết kiệm năng lượng hơn và minh bạch hơn với người dùng.

Các ngưỡng vi phạm cũng được quy định rõ ràng:

  • Trên điện thoại: Một ứng dụng sẽ bị gắn cờ nếu giữ thiết bị 'thức' hơn 2 giờ cộng dồn trong 24 giờ mà không có lý do hợp lệ.
  • Trên thiết bị đeo (đồng hồ): Ứng dụng bị gắn cờ nếu làm hao hơn 4,44% pin mỗi giờ trong các phiên hoạt động.

Google cũng tiết lộ rằng họ đã hợp tác chặt chẽ với Samsung để phát triển chỉ số đo lường pin mới này.

Tin liên quan

Khách sạn 'tan nát' đánh giá trên Google Maps vì tự ý hủy phòng

Khách sạn 'tan nát' đánh giá trên Google Maps vì tự ý hủy phòng

Một khách sạn tại phố Hàng Cháo (Hà Nội) tự ý hủy phòng đặt của khách dù đã thanh toán trước đang gây phẫn nộ cộng đồng, cũng khiến nhiều đơn vị cùng tên bị vạ lây.

Khám phá thêm chủ đề

Google ứng dụng hao pin Android điện thoại ứng dụng ngốn pin Nhà phát triển thiết bị cảnh báo chất lượng Pin phát triển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận