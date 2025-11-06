Google Maps tích hợp trợ lý toàn năng AI Gemini

Theo The Verge, Google Maps đang có một 'bộ não' mới mạnh mẽ hơn, khi Google vừa thông báo tích hợp sâu AI Gemini vào các chức năng cốt lõi của ứng dụng, với mục tiêu biến Maps thành một 'người phụ lái toàn năng', giúp giảm bớt mọi căng thẳng khi di chuyển trên đường, đặc biệt là những nơi không quen thuộc.

Google nâng tầm sức mạnh cho Google Maps với AI Gemini

Giờ đây, người dùng có thể 'triệu hồi' Gemini ngay trong Google Maps (bằng cách nói "Hey Google" hoặc nhấn vào biểu tượng mới) để thực hiện các cuộc trò chuyện phức tạp.

Thay vì chỉ tìm địa chỉ, bạn có thể hỏi các câu hỏi mở như "Tìm cho tôi một nhà hàng ABC trên tuyến đường này" và sau đó yêu cầu thay đổi lộ trình đến địa điểm đó. Thậm chí, người dùng có thể báo cáo tai nạn hoặc nhận tóm tắt tin tức, email ngay trong khi đang lái xe.

Google Maps có thêm trợ lý đắc lực từ AI Gemini ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE

Giám đốc sản phẩm Vishal Dutta của Google Maps đã ví von trải nghiệm này giống như có "một người bạn đang ngồi ở ghế hành khách và rất sành sỏi về các khu vực trong địa phương". Gemini sẽ kết nối dữ liệu từ web, đánh giá của cộng đồng và dữ liệu không gian địa lý của Maps để đưa ra câu trả lời duy nhất.

Đáng chú ý, Gemini cũng có thể truy cập các ứng dụng Google khác như Lịch (Calendar). Người dùng có thể vừa lái xe vừa yêu cầu AI thêm lời nhắc sự kiện mà không cần rời khỏi giao diện bản đồ.

Chỉ đường bằng trạm xăng, tự động tránh kẹt xe

Nâng cấp AI không chỉ dừng lại ở chatbot. Google cũng đang cải thiện khả năng chỉ đường bằng âm thanh. Thay vì các lệnh dựa trên khoảng cách (ví dụ: "rẽ trái sau 500 m"), AI sẽ sử dụng các tín hiệu hình ảnh dễ nhận biết ("rẽ trái ở trạm xăng tiếp theo" hoặc "rẽ ở nhà hàng X"). Tính năng này hoạt động dựa trên khả năng của Gemini xử lý hàng tỉ hình ảnh Street View.

Một tính năng đắt giá khác là 'Cảnh báo Giao thông Chủ động' (Proactive Traffic Alerts). Đối với các tuyến đường quen thuộc mà người dùng thường không bật Maps, Gemini sẽ tự động theo dõi trong nền và gửi cảnh báo nếu phát hiện các sự cố sắp tới như tai nạn, công trình, giúp tài xế chủ động đổi lộ trình.

Cuối cùng, Google Lens cũng được tích hợp, cho phép người dùng chỉ cần giơ camera lên một địa danh, Gemini sẽ cung cấp mọi thông tin chi tiết về nó.

Trước lo ngại về việc AI bị 'ảo giác' (hallucinate) và đưa thông tin sai, Google khẳng định các tính năng điều hướng này được 'tiếp đất' (grounded) bằng bộ dữ liệu địa điểm thực tế của Maps, do đó "sẽ không có ảo giác về địa điểm để dừng chân".

Các tính năng mới này sẽ miễn phí cho tất cả người dùng đã đăng nhập và được triển khai dần cho Android, iOS, cũng như các phương tiện có tích hợp Google.