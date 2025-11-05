Google Maps sắp có khả năng dùng AI để 'nhìn đường'

Theo Android Authority, Google vừa công bố một bản nâng cấp lớn cho hệ thống điều hướng Google Maps trên xe hơi, hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng bối rối khi chuyển làn trên các cung đường xa lạ.

Google Maps sắp có 'mắt thần' AI để đọc làn đường

Nếu từng mệt mỏi vì lỡ ngã rẽ hoặc lối ra cao tốc chỉ vì đang đi sai làn đường, thì Google đang mang đến một giải pháp mà bạn mong chờ. Trong vài tháng tới, Google Maps sẽ triển khai một tính năng đột phá có tên 'hướng dẫn làn đường trực tiếp' (Live Lane Guidance) cho các phương tiện được tích hợp sẵn Google.

Không giống như điều hướng tiêu chuẩn chỉ báo 'rẽ phải' hoặc 'đi thẳng', tính năng mới này sẽ điều chỉnh chỉ dẫn dựa trên làn đường thực tế mà bạn đang lái.

Google Maps sắp có tính năng AI nhận diện làn đường ẢNH: GOOGLE

Ví dụ, nếu bạn đang ở làn ngoài cùng bên trái nhưng lối ra sắp tới lại nằm bên phải, Google Maps sẽ ngay lập tức phát hiện ra điều này. Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo bằng cả âm thanh và hình ảnh, yêu cầu bạn chuyển làn kịp thời. Một hình ảnh minh họa cho thấy màn hình hướng dẫn rõ ràng người lái di chuyển sang làn bên cạnh để chuẩn bị cho lộ trình.

Công nghệ đằng sau tính năng này đặc biệt thú vị. Nó hoạt động bằng cách sử dụng camera trước của xe để chủ động 'đọc' các vạch kẻ làn đường và biển báo giao thông trên đường. Dữ liệu hình ảnh này sau đó được một hệ thống AI phân tích trong thời gian thực, rồi kết hợp với dữ liệu điều hướng của ứng dụng Maps. Kết quả là người lái nhận được các chỉ dẫn chính xác cho vị trí làn đường của mình.

Điều này giúp tài xế đảm bảo rẽ đúng hướng, đặc biệt là khi lái xe trên những con đường không quen thuộc hoặc các nút giao phức tạp.

Theo thông báo, tính năng này sẽ được tung ra trong vài tháng tới. Mẫu xe Polestar 4 sẽ là phương tiện đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ này, tuy nhiên, ban đầu sẽ chỉ có sẵn cho các mẫu xe tại thị trường Mỹ và Thụy Điển. Google cho biết họ đang có kế hoạch mở rộng tính năng này ra nhiều loại đường và hợp tác với nhiều nhà sản xuất xe hơi hơn trong tương lai.