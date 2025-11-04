Tỉ phú Elon Musk tố Sam Altman là kẻ cắp

Cuộc khẩu chiến công khai mới nhất giữa hai lãnh đạo lớn của giới công nghệ, Elon Musk và Sam Altman, đã nhanh chóng leo thang từ một tranh chấp hoàn tiền đơn giản thành một cuộc 'đấu tố' nảy lửa, khơi lại những mâu thuẫn sâu sắc về tương lai của OpenAI.

Elon Musk: "Altman ăn cắp OpenAI", Sam Altman: "Musk muốn thâu tóm tất cả"

Mọi chuyện bắt đầu vào tuần trước khi Sam Altman, CEO OpenAI, đăng tải hình ảnh cho thấy ông không thể đòi lại khoản tiền cọc 50.000 USD cho chiếc siêu xe Tesla Roadster (đặt từ năm 2018) vì email gửi đến Tesla bị trả lại.

Ngay lập tức, tỉ phú Elon Musk không bỏ lỡ cơ hội. Một ngày sau, 'ông trùm' Tesla phản pháo bằng một lời cáo buộc ngắn gọn nhưng nặng nề: "Anh đã đánh cắp một tổ chức phi lợi nhuận".

Ông Musk sau đó nói thêm rằng sự cố email đã được khắc phục và ông Altman đã nhận được tiền hoàn, nhưng việc CEO OpenAI không đề cập đến điều này chính là "bản chất của anh ta".

Cuộc tranh cãi về chiếc xe nhanh chóng chìm xuống, nhường chỗ cho cuộc chiến thực sự, đó là linh hồn của OpenAI.

Elon Musk và Sam Altman không ngừng đấu khẩu trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PENINSULA360PRESS

Nguồn cơn mâu thuẫn

Elon Musk là một trong những người đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, khi tổ chức này mang sứ mệnh phi lợi nhuận là phát triển AI vì lợi ích nhân loại. Tuy nhiên, ông đã rời công ty vào năm 2018 do xung đột lợi ích với Tesla.

Mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' này lên đến đỉnh điểm vào năm 2024, khi ông Musk đệ đơn kiện CEO Altman và OpenAI, cáo buộc họ đã phản bội sứ mệnh ban đầu để chạy theo lợi nhuận.

Để đáp trả, OpenAI đã công bố các email cũ của tỉ phú Musk. Những email này cho thấy chính ông đã ủng hộ kế hoạch thành lập một nhánh vì lợi nhuận cho OpenAI và khuyến khích công ty huy động hàng tỉ USD. Đáng chú ý, ông Musk còn đề xuất sáp nhập OpenAI với Tesla để có cơ hội cạnh tranh với Google. Sam Altman đã không quên nhắc lại điều này trong cuộc khẩu chiến mới nhất.

"Anh ta muốn Tesla thâu tóm OpenAI", Sam Altman nói, "nghĩa là sẽ chẳng còn chút phi lợi nhuận nào cả".

Cuộc chiến pháp lý dai dẳng

Dù ông Musk đã rút đơn kiện vào tháng 6.2024, nhưng ông đã nộp một đơn kiện mới chỉ hai tháng sau đó với các cáo buộc tương tự, lần này mở rộng danh sách bị đơn bao gồm cả Microsoft.

Vào tháng 3, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của Elon Musk về việc ngăn chặn OpenAI chuyển đổi cơ cấu. Hiện tại, OpenAI hoạt động dưới một mô hình 'hỗn hợp', khi vẫn được kiểm soát phần lớn bởi tổ chức phi lợi nhuận, nhưng vận hành kinh doanh thông qua nhánh vì lợi nhuận (OpenAI LP) - cấu trúc cho phép họ hợp tác với Microsoft.

Một phần của vụ kiện dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn vào mùa xuân năm 2026. Ngoài ra, ông Musk cũng đang theo đuổi một vụ kiện riêng chống lại OpenAI và Apple về các vi phạm luật chống độc quyền liên quan đến việc tích hợp ChatGPT.

Cuộc khẩu chiến về chiếc Roadster 50.000 USD, vì thế, chỉ là bề nổi của một trong những mối thâm thù lớn nhất thung lũng Silicon hiện nay.