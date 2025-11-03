Tỉ phú Elon Musk nói X sắp có tính năng chat bảo mật như Bitcoin

Chia sẻ trên podcast The Joe Rogan Experience cuối tuần qua, tỉ phú Elon Musk nói sắp ra mắt ứng dụng nhắn tin độc lập có tên "X Chat", cạnh tranh với Telegram và WhatsApp.

"Trên X, chúng tôi vừa xây dựng lại toàn bộ giao diện tin nhắn thành X Chat. Nó sử dụng hệ thống mã hóa ngang hàng, khá giống với Bitcoin. Đây là hệ thống mã hóa rất tốt, chúng tôi đang thử nghiệm kỹ lưỡng", ông Musk nói.

Nhà sáng lập Tesla hy vọng ứng dụng sẽ sớm được phát hành trong vài tháng tới. Ông nói thêm, ứng dụng sẽ không có quảng cáo, khác biệt hoàn toàn với các đối thủ cạnh tranh như WhatsApp.

Tỉ phú Elon Musk trong cuộc trò chuyện trên chương trình podcast The Joe Rogan Experience, hôm 1.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Musk nói WhatsApp "biết đủ nhiều" nội dung nhắn tin của người dùng sau đó đưa ra những gợi ý chính xác. Ông nói đây là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng khi thông tin người dùng bị thu thập quá nhiều. Tỉ phú lưu ý rằng tin tặc có thể sử dụng chính những công cụ được cho là "hỗ trợ quảng cáo" để đọc tin nhắn riêng tư của người dùng.

"Tôi không nói là nó hoàn hảo, nhưng mục tiêu của chúng tôi là biến X Chat thành nền tảng thay thế hệ thống nhắn tin trực tiếp trên Twitter. Chúng tôi sẽ hiện thực nó bằng hệ thống được mã hóa hoàn toàn, nơi bạn có thể nhắn tin, gửi tệp, thực hiện cuộc gọi video âm thanh. Tôi nghĩ rằng X Chat sẽ là nền tảng nhắn tin ít mất an toàn nhất", Elon Musk nói.

Ông cho biết thêm X Chat có thể được tích hợp vào X (mạng xã hội Twitter cũ) và phát triển như ứng dụng độc lập. Các bản thử nghiệm đang dành cho người dùng X có tài khoản Premium.

Đây không phải lần đầu tiên Musk nói về nền tảng nhắn tin mới. Trước đó vào tháng 6, trên tài khoản cá nhân, tỉ phú tiết lộ đang phát triển ứng dụng tin nhắn mã hóa X Chat, được lập trình bằng ngôn ngữ Rust, đề cao hiệu năng và độ an toàn.

Khi đó, ông Musk mô tả X Chat sẽ được mã hóa và kiến trúc hệ thống được xây dựng theo cách tương tự như mạng lưới Bitcoin, nhằm bảo đảm rằng dữ liệu cá nhân và các tin nhắn của người dùng được bảo vệ tuyệt đối. Tuyên bố này được lặp lại trong cuộc trò chuyện vào cuối tuần rồi.

Trong một bình luận trên X, ông Musk tiết lộ một số tính năng nổi bật của nền tảng này như: Tin nhắn được mã hóa đầu cuối; tự hủy sau thời gian được thiết lập; gửi tệp đa định dạng, không giới hạn kiểu tệp. Gọi thoại và video mà không cần số điện thoại.