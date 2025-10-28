Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tỉ phú Elon Musk ra mắt Grokipedia thách thức Wikipedia

Thạch An
Thạch An
28/10/2025 18:28 GMT+7

Ông Elon Musk vừa chính thức công bố Grokipedia, nền tảng bách khoa trực tuyến do công ty xAI của ông phát triển, được xem là đối thủ trực tiếp của Wikipedia trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Grokipedia: "Bách khoa toàn thư AI" thách thức Wikipedia

Trang web grokipedia.com ra mắt vào ngày 28.10 với hơn 800.000 bài viết được tạo bởi AI, so với gần 8 triệu bài viết do con người biên tập trên Wikipedia. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi ra mắt, nhiều người dùng đã báo cáo lỗi truy cập và gián đoạn hệ thống. Theo ông Musk, Grokipedia là bước đi cần thiết để loại bỏ tuyên truyền và khôi phục tri thức khách quan. Trang chủ Grokipedia có thiết kế tối giản, giao diện tương tự Wikipedia, nhưng với nền tối và kiểu chữ hiện đại hơn, cùng ghi chú rằng nền tảng đang ở phiên bản thử nghiệm v0.1.

Elon Musk ra mắt Grokipedia thách thức Wikipedia - Ảnh 1.

Trang chủ Grokipedia có thiết kế tối giản, giao diện tương tự Wikipedia

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MONEYCONTROL

Grokipedia cũng đã có bài viết về OpenAI - đối thủ lớn nhất của xAI, và nhiều nhân vật chính trị như ông Donald Trump hay ứng viên thị trưởng New York Zohran Mamdani. Theo các chuyên gia, dự án này phản ánh nỗ lực của Musk nhằm xây dựng hệ sinh thái truyền thông độc lập, nơi ông có thể kiểm soát định hướng thông tin.

Về chủ đề chuyển giới, trang viết rằng "các bằng chứng y học cho điều trị chuyển giới còn hạn chế và chất lượng thấp", trong khi Wikipedia khẳng định "đây là lĩnh vực được nghiên cứu khoa học qua nhiều thập kỷ". 

Bách khoa AI Grokipedia mang dấu ấn Elon Musk

Ông Musk từng là người ủng hộ Wikipedia, nhưng vài năm gần đây ông liên tục chỉ trích trang này bóp méo thông tin. Trên X, Musk viết: "Khi truyền thông chính thống được xem là nguồn hợp lệ trên Wikipedia, nó tự nhiên trở thành phần mở rộng của tuyên truyền chính thống". Thậm chí, ông từng đề nghị tặng 1 tỉ USD nếu Wikipedia đổi tên thành "Dickipedia".

Elon Musk ra mắt Grokipedia thách thức Wikipedia - Ảnh 2.

Tỉ phú Elon Musk từng đề nghị tặng 1 tỉ USD nếu Wikipedia đổi tên thành "Dickipedia"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NEWYORK TIMES

Jimmy Wales - đồng sáng lập Wikipedia, bày tỏ hoài nghi: "AI chưa đủ tinh vi để thay thế con người trong việc đảm bảo độ chính xác". Ông hiện dẫn đầu nhóm làm việc nội bộ của Wikipedia nhằm củng cố tính trung lập và khuyến khích nghiên cứu về thiên kiến tiềm ẩn. Theo Wikimedia Foundation, Wikipedia đang chịu sức ép ngày càng lớn từ AI: Lượng truy cập của người dùng giảm 8% trong năm nay, trong khi truy cập tự động từ bot thu thập dữ liệu cho AI tăng mạnh. "Người dùng tin vào kết quả AI mà không kiểm chứng, dù đúng hay sai" - Selena Deckelmann, Giám đốc công nghệ Wikimedia Foundation cho biết. 

Với Grokipedia, Elon Musk đang không chỉ tạo ra một sản phẩm công nghệ, mà còn mở ra cuộc chiến về quyền định nghĩa tri thức trong kỷ nguyên AI. Nếu Wikipedia được xem là biểu tượng của "tri thức mở do con người tạo ra", thì Grokipedia lại thể hiện tham vọng tri thức được điều phối bởi AI và cá nhân hóa theo tư tưởng của người sáng lập".

Tin liên quan

Wikipedia sụt giảm lượng truy cập vì AI và video ngắn

Wikipedia sụt giảm lượng truy cập vì AI và video ngắn

Theo Quỹ Wikimedia, số lượt xem trang của người dùng đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh AI tổng hợp kết quả tìm kiếm và video ngắn trên mạng xã hội đang thay đổi cách con người tiếp cận thông tin.

Wikipedia ứng dụng AI tạo sinh hỗ trợ cộng đồng biên tập viên

