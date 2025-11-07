5 sai lầm 'đốt tiền' khi mua điện thoại Android

Theo BGR, thị trường điện thoại Android ngày càng trở nên quá tải với hàng chục mẫu mã mới ra mắt mỗi năm. Thay vì hào hứng, người tiêu dùng đang ngày càng choáng ngợp và chính sự bối rối này dẫn đến những sai lầm mua sắm tốn kém, buộc họ phải nâng cấp điện thoại sớm hơn dự kiến.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, có 5 sai lầm phổ biến mà hầu hết người dùng đều mắc phải, biến trải nghiệm mua sắm thành nỗi hối tiếc.

Nhiều người dùng mua điện thoại Android dễ mắc 5 sai lầm lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

1. 'Cạm bẫy' thông số và chạy theo xu hướng

Sai lầm tốn kém đầu tiên và lớn nhất là tin tưởng một cách mù quáng vào các con số quảng cáo. "Một camera 100 MP không nhất thiết sẽ mang lại hình ảnh đẹp hơn camera 12 MP", một chuyên gia công nghệ cho biết. Tương tự, pin 5.500 mAh chưa chắc đã cho thời lượng sử dụng tốt hơn pin 5.000 mAh. Yếu tố then chốt nằm ở khả năng tối ưu hóa phần mềm, điều mà các hãng thường ít quảng cáo.

Nhiều người dùng cũng phớt lờ nhu cầu thực tế của bản thân, cố 'gồng' ngân sách để mua một chiếc flagship chỉ để lướt mạng xã hội, trong khi các mẫu điện thoại giá rẻ ngày nay đã hoàn toàn đủ khả năng xử lý các tác vụ đó.

2. Bỏ qua 'tuổi thọ' phần mềm Android

Một chiếc điện thoại Android có thể tồn tại nhiều năm về mặt phần cứng, nhưng sẽ trở nên vô dụng và kém an toàn nếu thiếu hỗ trợ phần mềm. Nhiều người mua chỉ tập trung vào phần cứng mà quên kiểm tra chính sách cập nhật của nhà sản xuất. Đây là một sai lầm lớn và thường mắc phải nhất.

Việc mua một chiếc điện thoại chỉ hứa hẹn cập nhật 1 - 2 năm đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận rủi ro bảo mật và sớm bị bỏ lỡ các tính năng mới. Các chuyên gia khuyên người dùng nên ưu tiên các thương hiệu cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài (từ 4 đến 7 năm) nếu có ý định sử dụng điện thoại lâu dài.

Nhiều người thường bỏ qua chi tiết hỗ trợ phần mềm của Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

3. Mua ngay ngày ra mắt

Trừ khi bạn có nhu cầu cấp bách, việc mua điện thoại Android ngay trong tuần đầu tiên ra mắt thường là một sai lầm về tài chính. Hầu hết các mẫu máy Android đều giảm giá hoặc có các chương trình khuyến mãi sâu chỉ sau vài tháng lên kệ. Sự kiên nhẫn có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền kha khá. Thời điểm 'vàng' để mua thường là các dịp giảm giá lớn như Black Friday hay Prime Day.

4. Đánh giá thấp nhu cầu lưu trữ

Với việc những ứng dụng di động và trò chơi ngày càng nặng hơn, cộng với thư viện ảnh sẽ lớn dần theo thời gian, việc chọn bộ nhớ lưu trữ 128 GB để tiết kiệm chi phí có thể là một quyết định sai lầm. Các vấn đề về bộ nhớ từng dễ dàng được giải quyết bằng thẻ microSD, nhưng các khe cắm này đang ngày càng hiếm hoi trên điện thoại hiện đại. Nếu bạn không muốn liên tục nhận thông báo bộ nhớ đầy, hãy cân nhắc chọn phiên bản bộ nhớ cao hơn dự kiến để đảm bảo an toàn.

5. Bỏ qua các bài đánh giá thực tế

Chỉ đọc bảng thông số kỹ thuật là không đủ. Cách duy nhất để biết một chiếc điện thoại hoạt động như thế nào trong thế giới thực là tham khảo các bài đánh giá từ các ấn phẩm uy tín và phản hồi từ người dùng thực tế. Như lịch sử đã chứng minh với dòng điện thoại Pixel, phần mềm chụp ảnh điện toán ấn tượng có thể giúp camera độ phân giải thấp đánh bại các đối thủ có thông số 'khủng' hơn.

Tóm lại, để tránh hối tiếc, người tiêu dùng cần thực tế về nhu cầu của mình, ưu tiên các bài đánh giá thực tế hơn là thông số quảng cáo và đặc biệt chú ý đến chính sách hỗ trợ phần mềm của thiết bị.