Ốp lưng iPhone tương lai sẽ có cả Touch ID và phím điều khiển riêng?

Theo MacRumors, một thông tin rò rỉ mới từ Trung Quốc cho thấy Apple có thể đang lên kế hoạch biến những chiếc ốp lưng iPhone đơn thuần thành một giao diện điều khiển thứ cấp, mở đường cho một thế hệ iPhone hoàn toàn không viền.

Ốp lưng iPhone chính hãng sắp có thể thay thế nút bấm vật lý?

Ốp lưng iPhone trong tương lai không còn chỉ để bảo vệ và làm đẹp, thông tin mới nhất có thể khiến nhiều iFan phải suy nghĩ lại. Theo chuyên gia rò rỉ Instant Digital nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo, Apple đang phát triển các loại ốp lưng chính hãng cho dòng Pro, được tích hợp trực tiếp các lớp cảm biến cảm ứng.

Ốp lưng iPhone của tương lai sẽ có cả Touch ID và cảm ứng? ẢNH: MACRUMORS

Tin đồn này không phải là không có cơ sở. Một đơn đăng ký bằng sáng chế của Apple được nộp vào năm 2024 đã mô tả chi tiết về một "ốp lưng có đầu vào cho thiết bị điện tử". Thay vì chỉ là một tấm khiên bảo vệ thụ động, tài liệu này phác thảo một chiếc ốp lưng hoạt động như một bề mặt nhập liệu thực thụ.

Cụ thể, bằng sáng chế mô tả các vùng nhạy cảm ứng (sử dụng cảm biến điện dung hoặc lực nhấn) được nhúng thẳng vào thân ốp. Khi người dùng gắn ốp lưng vào, iPhone sẽ tự động nhận diện (có thể qua giao thức NFC) và 'chuyển hướng' hành vi của các nút vật lý sang chiếc ốp lưng này. Khi đó, các thao tác như chạm, nhấn, hoặc trượt trên bề mặt ốp sẽ dùng để kích hoạt các chức năng hệ thống.

Đáng chú ý, một số phiên bản trong bằng sáng chế còn bao gồm cả điều khoản cho nhập liệu sinh trắc học, ví dụ như tích hợp cảm biến vân tay Touch ID ngay trên ốp lưng để mở khóa các tính năng của điện thoại.

Ý tưởng này xuất hiện vào một thời điểm hợp lý, khi các tin đồn đang dày đặc về việc Apple đang nghiên cứu một chiếc iPhone không viền (bezel-free) để kỷ niệm 20 năm ra mắt sản phẩm, dự kiến vào năm 2027. Một thiết kế với màn hình cong tràn cả bốn cạnh sẽ gần như không còn không gian cho các nút bấm cơ học truyền thống.

Một chiếc ốp lưng tương tác có thể là lời giải hoàn hảo cho bài toán này. Nó sẽ trở thành 'người bạn đồng hành' tự nhiên, giúp di dời các phím chức năng quan trọng như tăng giảm âm lượng hay điều khiển camera sang các bề mặt lớn hơn, tiện dụng hơn trên ốp. Đồng thời, nó cũng giải quyết được vấn đề người dùng vô tình chạm nhầm vào phần cạnh màn hình cảm ứng của một thiết kế toàn màn hình.

Tất nhiên, việc Apple có thực sự liên kết dự án ốp lưng này với mẫu iPhone kỷ niệm 2027 hay không vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng sự hội tụ của các tin đồn này đang vẽ nên một bức tranh hấp dẫn về một tương lai nơi ốp lưng không chỉ để bảo vệ mà còn là một phần mở rộng quan trọng của chiếc iPhone.