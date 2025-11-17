iPhone 18 'thường' không ra mắt vào mùa thu 2026, chỉ có bản Pro và Fold

Theo WCCF Tech, Apple được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc 'đại tu' lịch sử trong chiến lược ra mắt iPhone, bắt đầu từ iPhone 18 của năm tới. Theo một báo cáo nóng hổi từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, gã khổng lồ Cupertino sẽ 'xé lẻ' toàn bộ dòng sản phẩm của mình, tạo ra một sự thay đổi chưa từng có.

Apple thay đổi lộ trình ra mắt iPhone 18 để dọn đường cho điện thoại gập

Cụ thể, nhà báo Gurman tuyên bố rằng mùa thu 2026 sẽ không còn là sân khấu cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn. Thay vào đó, Apple sẽ chỉ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone Fold rất được mong đợi. Điều này đồng nghĩa với việc, chiếc iPhone rẻ nhất mà người dùng có thể mua trong đợt ra mắt chính cuối năm 2026 sẽ là iPhone 18 Pro, với mức giá dự kiến từ 1.099 USD.

Vậy số phận của những mẫu máy giá rẻ hơn sẽ ra sao? Chúng sẽ bị trì hoãn và chuyển sang một sự kiện riêng biệt vào mùa xuân năm 2027. Sự kiện này sẽ bao gồm iPhone 18 (bản thường), iPhone 18e (một mẫu mới) và cả chiếc iPhone Air 2 vốn đã bị dời lịch.

Lộ trình iPhone 18 được 'xẻ đôi' để dọn đường cho iPhone Fold ẢNH: MACRUMORS

Vì sao có sự thay đổi lớn này?

Lý do đằng sau không chỉ là để tạo sự kiện quanh năm. Theo ông Gurman, nguyên nhân cốt lõi đến từ áp lực sản xuất, đặc biệt là với con chip A20 thế hệ mới.

Con chip này dự kiến sẽ sử dụng quy trình 2 nm đột phá của TSMC, đi kèm công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) phức tạp. Nguồn cung cho tiến trình 2 nm này được cho là rất hạn chế. Bằng cách 'nhường' toàn bộ lô chip 2 nm đầu tiên cho dòng Pro và Fold cao cấp vào mùa thu, Apple có thể quản lý nguồn cung hiệu quả hơn.

Sự chậm trễ của iPhone Air 2 cũng được cho là liên quan đến con chip A20 này, chứ không phải vì Apple muốn thêm camera kép cho một mẫu máy vốn ít người mua.

Ngoài ra, chiến lược này còn mang lại nhiều lợi ích:

Giảm tải cho nhà cung cấp : Giảm bớt áp lực về việc sản xuất hàng loạt nhiều mẫu máy cùng lúc vào mùa thu.

: Giảm bớt áp lực về việc sản xuất hàng loạt nhiều mẫu máy cùng lúc vào mùa thu. Tạo doanh thu đều đặn : Phân bổ doanh thu và sự hào hứng của người dùng ra cả mùa xuân, thay vì dồn tất cả vào một mùa.

: Phân bổ doanh thu và sự hào hứng của người dùng ra cả mùa xuân, thay vì dồn tất cả vào một mùa. Đảm bảo chất lượng: Có thêm thời gian để trau chuốt sản phẩm, tránh lặp lại các sự cố đáng tiếc như lỗi lớp sơn bong tróc trên iPhone 17 Pro.

Một chiến lược đầy rủi ro?

Mặc dù kế hoạch của Apple nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Khi iPhone 17 bản thường (với màn hình LTPO và chip A19 mạnh mẽ) đã chứng tỏ là một 'con gà đẻ trứng vàng' cho hãng. Liệu Apple có dám mạo hiểm siết lại doanh số mùa thu khi chỉ bán các mẫu Pro đắt đỏ?

Hơn nữa, việc dồn tất cả các mẫu máy rẻ hơn (iPhone 18, 18e, Air 2) vào cùng một sự kiện mùa xuân có thể tạo ra một cuộc chiến nội bộ, khiến chúng tự 'tàn phá' doanh số của nhau. Đây rõ ràng là một canh bạc lớn và người dùng nên thận trọng với các thông tin rò rỉ này.