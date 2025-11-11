iPhone 18 Pro sẽ mang đến nhiều sức mạnh đáng gờm

Theo PhoneArena, báo cáo từ nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy Digital Chat Station trên Weibo cho biết, iPhone 18 Pro sẽ có một loạt nâng cấp đáng chú ý. Màn hình của thiết bị sẽ được thiết kế với lỗ khoét nhỏ cho camera trước thay vì hình viên thuốc như các mẫu hiện tại. Đặc biệt, hệ thống Face ID sẽ được chuyển xuống dưới màn hình, tạo ra một không gian hiển thị rộng rãi hơn.

Người dùng có lý do để hào hứng với chiếc iPhone cao cấp tiếp theo của Apple ẢNH: PHONEARENA

Camera chính của iPhone 18 Pro sẽ có khẩu độ thay đổi cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, điều hiếm thấy trên các smartphone hiện nay, mang lại cho người dùng nhiều tùy chọn hơn trong việc chụp ảnh.

Báo cáo cũng cho biết, công ty Hà Lan BE Semiconductor sẽ cung cấp thiết bị lá khẩu độ cho Apple. Lá khẩu độ là một bộ phận cơ khí gồm nhiều lá kim loại xếp chồng lên nhau bên trong ống kính máy ảnh có nhiệm vụ đóng, mở để điều chỉnh kích thước của lỗ khẩu độ, từ đó kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến để chụp ảnh.

Mặt lưng trong suốt khiến iPhone 18 Pro trở nên thú vị

Ngoài ra, mặt lưng của iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế trong suốt cho phép người dùng nhìn thấy các linh kiện bên trong, bao gồm cả cuộn dây sạc MagSafe. Thiết kế này tương tự như cách mà Nothing đã thực hiện trên các sản phẩm của mình. Đặc biệt, phiên bản Pro Max sẽ được trang bị pin vỏ thép hứa hẹn mang lại hiệu suất tản nhiệt tốt hơn.

Apple được cho là áp dụng thiết kế trong suốt cho mặt lưng của iPhone 18 Pro ẢNH: GIZMOCHINA

Mặc dù iPhone 16 không đạt được thành công như mong đợi do phụ thuộc vào các tính năng AI chưa hoàn thiện, Apple dường như đã rút ra bài học và tập trung vào việc cải thiện phần cứng cho iPhone 18 Pro. Các mẫu iPhone 18 dự kiến sẽ được trang bị chip 2nm và RAM 12 GB, với iPhone 18 Pro và mẫu gập đầu tiên dự kiến ra mắt trong năm nay, trong khi các mẫu còn lại sẽ được giới thiệu vào mùa xuân năm 2027.

Với những cải tiến này, iPhone 18 Pro hứa hẹn trở thành một trong những điện thoại cao cấp nổi bật nhất trong năm tới.