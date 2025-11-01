Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Rò rỉ 3 màu sắc mới lạ của iPhone 18 Pro

Phong Đỗ
Phong Đỗ
01/11/2025 19:32 GMT+7

iPhone 18 Pro sẽ không còn màu đen, thay vào đó là những màu sắc mới lạ mắt.

Theo Tom's Guide, sau khi Apple gây bất ngờ với màu cam vũ trụ (Cosmic Orange) cực kỳ táo bạo trên iPhone 17 Pro, có vẻ như xu hướng màu sắc độc đáo sẽ tiếp tục thống trị các mẫu iPhone 18 Pro trong năm 2026.

iPhone 18 Pro được đồn đoán có 3 màu mới

Mới đây, chuyên gia rò rỉ (tipster) nổi tiếng Digital Chat Station (DCS) đã đăng tải một thông tin gây chú ý trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nguồn tin này hé lộ dòng iPhone 18 Pro sắp tới sẽ có ba tùy chọn màu sắc mới gồm nâu (Brown), tím (Purple) và đỏ tía (Burgundy).

Tùy thuộc vào công cụ dịch thuật, tên màu sắc cụ thể được DCS sử dụng có thể là 'nâu cà phê' (Coffee Brown) và 'đỏ rượu vang' (Wine Red), cho thấy đây là những tông màu trầm, sang trọng thay vì màu sắc rực rỡ.

Rò rỉ 3 màu sắc mới lạ của iPhone 18 Pro - Ảnh 1.

iPhone 18 Pro sẽ có những màu sắc mới lạ?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Digital Chat Station từ lâu là một nguồn cung cấp tin tức rò rỉ có độ chính xác khá cao, vì vậy tin đồn này rất đáng để cộng đồng hâm mộ Apple tham khảo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dòng iPhone 17 chỉ mới ra mắt được vài tháng. Từ nay đến tháng 9 năm sau, Apple hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch của hãng.

Một chi tiết cực kỳ thú vị mà DCS tuyên bố là iPhone 18 Pro sẽ không có phiên bản màu đen. Điều này củng cố xu hướng màu sắc mới mà Apple đã bắt đầu từ năm 2025. Trước đó, một tin đồn tương tự về việc iPhone 17 Pro loại bỏ màu đen cũng xuất hiện và trở thành sự thật.

Hiện tại, iPhone 17 Pro có các màu cam vũ trụ, xanh đậm (Deep Blue) và bạc. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, các mẫu Pro cao cấp không có bất kỳ tùy chọn màu đen hoặc xám không gian (Space Gray) truyền thống nào.

Mặc dù còn khá sớm cho các tin đồn về màu sắc, nhưng những thông tin ban đầu này cho thấy Apple đang muốn làm mới hoàn toàn dải màu cho các dòng máy cao cấp của mình.

Khám phá thêm chủ đề

