ChatGPT thử nghiệm tính năng 'họp nhóm' với 20 người cùng lúc

Theo GSMArena, OpenAI vừa thông báo một trong những thay đổi lớn nhất đối với trải nghiệm ChatGPT kể từ khi ra mắt: thử nghiệm tính năng trò chuyện nhóm. Giờ đây, AI này không còn là một trợ lý cá nhân 1-1, mà có thể tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm với tối đa 20 người, mở ra khả năng cộng tác hoàn toàn mới cho các nhóm làm việc, bạn bè hoặc gia đình.

Theo thông báo, việc bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm rất đơn giản. Người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng 'Everyone' trong một cuộc trò chuyện, sau đó chia sẻ link mời. Bất kỳ ai trong nhóm đều có thể mời thêm người mới, với giới hạn lên đến 20 thành viên. Khi tham gia, mỗi người sẽ tạo một hồ sơ cơ bản (tên, tên người dùng và ảnh) để dễ dàng nhận diện.

ChatGPT thử nghiệm tính năng trò chuyện nhóm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Điểm đột phá không chỉ nằm ở việc thêm nhiều người, mà ở cách AI 'cư xử'. OpenAI cho biết họ đã dạy ChatGPT các hành vi xã hội mới. Cụ thể, chatbot này khi chạy trên nền tảng ChatGPT 5.1 Auto, nó sẽ tự động bám theo luồng thảo luận của mọi người và quyết định khi nào nên phản hồi và khi nào nên im lặng.

Điều này có nghĩa là ChatGPT sẽ không chen ngang vào mọi tin nhắn, mà sẽ hoạt động giống như một thành viên trong nhóm, chỉ lên tiếng khi cảm thấy cần thiết hoặc khi được gọi tên trực tiếp. Hơn nữa, AI này còn có thể sử dụng emoji và tham chiếu đến ảnh hồ sơ của các thành viên, khiến cuộc hội thoại trở nên tự nhiên hơn.

Về mặt kỹ thuật, AI sẽ tự động chọn mô hình tốt nhất (tùy theo gói cước của người dùng) để trả lời. Một điểm đáng chú ý là giới hạn sử dụng chỉ bị tính khi ChatGPT phản hồi và sẽ được trừ vào tài khoản của người mà AI đang trả lời.

Giải quyết lo ngại lớn nhất về quyền riêng tư, OpenAI khẳng định bộ nhớ cá nhân của người dùng sẽ không được sử dụng trong các cuộc trò chuyện nhóm và AI cũng sẽ không 'học' hay 'ghi nhớ' nội dung từ các cuộc trò chuyện này. Ngoài ra, nếu phát hiện có thành viên dưới 18 tuổi trong nhóm, ChatGPT sẽ tự động kích hoạt bộ lọc, giảm thiểu nội dung nhạy cảm cho tất cả mọi người.

Tính năng này đang được tung ra thử nghiệm cho cả người dùng trả phí (Go, Plus, Pro) và miễn phí tại 4 khu vực gồm Nhật Bản, Đài Loan, New Zealand và Hàn Quốc, trước khi mở rộng ra toàn cầu dựa trên các phản hồi ban đầu.