Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

ChatGPT thử nghiệm tính năng 'họp nhóm' với 20 người cùng lúc

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/11/2025 12:36 GMT+7

OpenAI thử nghiệm tính năng group chat, AI (trí tuệ nhân tạo) tự biết khi nào nên im lặng và lắng nghe mọi người.

Theo GSMArena, OpenAI vừa thông báo một trong những thay đổi lớn nhất đối với trải nghiệm ChatGPT kể từ khi ra mắt: thử nghiệm tính năng trò chuyện nhóm. Giờ đây, AI này không còn là một trợ lý cá nhân 1-1, mà có thể tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm với tối đa 20 người, mở ra khả năng cộng tác hoàn toàn mới cho các nhóm làm việc, bạn bè hoặc gia đình.

ChatGPT sắp cho phép 20 người cùng tương tác với AI trong một nhóm chat

Theo thông báo, việc bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm rất đơn giản. Người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng 'Everyone' trong một cuộc trò chuyện, sau đó chia sẻ link mời. Bất kỳ ai trong nhóm đều có thể mời thêm người mới, với giới hạn lên đến 20 thành viên. Khi tham gia, mỗi người sẽ tạo một hồ sơ cơ bản (tên, tên người dùng và ảnh) để dễ dàng nhận diện.

ChatGPT sắp cho 'họp nhóm' với 20 người cùng lúc - Ảnh 1.

ChatGPT thử nghiệm tính năng trò chuyện nhóm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Điểm đột phá không chỉ nằm ở việc thêm nhiều người, mà ở cách AI 'cư xử'. OpenAI cho biết họ đã dạy ChatGPT các hành vi xã hội mới. Cụ thể, chatbot này khi chạy trên nền tảng ChatGPT 5.1 Auto, nó sẽ tự động bám theo luồng thảo luận của mọi người và quyết định khi nào nên phản hồi và khi nào nên im lặng.

Điều này có nghĩa là ChatGPT sẽ không chen ngang vào mọi tin nhắn, mà sẽ hoạt động giống như một thành viên trong nhóm, chỉ lên tiếng khi cảm thấy cần thiết hoặc khi được gọi tên trực tiếp. Hơn nữa, AI này còn có thể sử dụng emoji và tham chiếu đến ảnh hồ sơ của các thành viên, khiến cuộc hội thoại trở nên tự nhiên hơn.

Về mặt kỹ thuật, AI sẽ tự động chọn mô hình tốt nhất (tùy theo gói cước của người dùng) để trả lời. Một điểm đáng chú ý là giới hạn sử dụng chỉ bị tính khi ChatGPT phản hồi và sẽ được trừ vào tài khoản của người mà AI đang trả lời.

Giải quyết lo ngại lớn nhất về quyền riêng tư, OpenAI khẳng định bộ nhớ cá nhân của người dùng sẽ không được sử dụng trong các cuộc trò chuyện nhóm và AI cũng sẽ không 'học' hay 'ghi nhớ' nội dung từ các cuộc trò chuyện này. Ngoài ra, nếu phát hiện có thành viên dưới 18 tuổi trong nhóm, ChatGPT sẽ tự động kích hoạt bộ lọc, giảm thiểu nội dung nhạy cảm cho tất cả mọi người.

Tính năng này đang được tung ra thử nghiệm cho cả người dùng trả phí (Go, Plus, Pro) và miễn phí tại 4 khu vực gồm Nhật Bản, Đài Loan, New Zealand và Hàn Quốc, trước khi mở rộng ra toàn cầu dựa trên các phản hồi ban đầu.

Tin liên quan

OpenAI đưa ứng dụng Sora đến người dùng Android Việt Nam

OpenAI đưa ứng dụng Sora đến người dùng Android Việt Nam

OpenAI đã chính thức phát hành ứng dụng chuyên tạo video bằng AI (trí tuệ nhân tạo), Sora, đến các thiết bị Android.

Khám phá thêm chủ đề

Trò chuyện người dùng ChatGPT thử nghiệm OPENAI thành viên Thảo luận Tính năng Đột phá Nội dung Phản hồi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận