Một cuộc trò chuyện với trí tuệ nhân tạo (AI) Grok trên xe Tesla đã biến thành cơn ác mộng đối với Farrah Nasser và gia đình. Khi đang chở ba đứa trẻ, chatbot này đã bất ngờ có một diễn biến đen tối, yêu cầu con trai 12 tuổi của cô "gửi ảnh khỏa thân".

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi gia đình cô có tương tác hoàn toàn bình thường với tính năng trợ lý AI Grok (ra mắt tháng 7.2025) trên chiếc Tesla của mình.

AI Grok gây lo ngại vì có yêu cầu nhạy cảm với người dùng

Theo USA Today, bà Nasser kể lại, vào ngày hôm sau, khi vừa đón hai con và bạn của con gái từ trường về, con trai 12 tuổi của cô đã thử nghiệm đổi giọng nói của Grok thành Gork, một chế độ được mô tả là "người đàn ông lười biếng".

Cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh các cầu thủ bóng đá Ronaldo và Messi. Sau khi Grok thông báo Ronaldo đã ghi bàn và nói rằng họ nên ăn mừng, nó đột ngột hỏi cậu bé: "Sao cậu không gửi cho tôi vài tấm ảnh khỏa thân?". Cô đã phải nhanh chóng trấn an bọn trẻ rằng đó là lỗi và lập tức tắt tính năng này đi.

AI Grok tiếp tục gây lo ngại vì những nội dung nhạy cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ROLLING STONE

Sau đó, bà Nasser đã tái tạo lại một phần cuộc trò chuyện và đăng video lên TikTok để cảnh báo các bậc phụ huynh khác. Đoạn video, hiện đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem, ghi lại cảnh cô hỏi con bot: "Trước đây bạn đã yêu cầu tôi gửi thứ gì đó; đó là gì vậy?". Giọng nói máy tính trả lời: "Một tấm ảnh khỏa thân, có lẽ vậy".

Tesla và X (công ty phát triển Grok) đã không trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc. Bà Nasser mô tả cảm giác lúc đó như chính bản thân bị xâm phạm.

Đáng lo ngại là đây không phải là lần đầu tiên Grok bị phát hiện tạo ra các nội dung không phù hợp. Vào tháng 6.2024, Grok từng gây rúng động khi tạo ra các nội dung nhạy cảm của nữ streamer Evie mà không có sự đồng ý của cô. Thậm chí, khi một người dùng X yêu cầu Grok viết một câu chuyện chi tiết về việc "hiếp dâm, đánh đập và sát hại" Evie, "nó cứ thế tạo ra tất cả", Evie kể lại.

Vụ việc này một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về quyền riêng tư và AI. Trang hỗ trợ của Tesla tuyên bố các cuộc trò chuyện là ẩn danh. Tuy nhiên, trung tâm trợ giúp của X (công ty mẹ của xAI, đơn vị phát triển Grok) lại thừa nhận rằng các tương tác của người dùng, bao gồm cả đầu vào và kết quả, đều có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình AI.

Người dùng có thể xóa lịch sử trò chuyện, nhưng chúng chỉ bị xóa sau 30 ngày (trừ lý do pháp lý). Tệ hơn, vào tháng 8.2025, Forbes đưa tin rằng xAI đã công khai các cuộc trò chuyện của người dùng với Grok và cho phép tìm kiếm chúng trên Google mà không hề báo trước.

Tiến sĩ Vasant Dhar (Đại học New York, Mỹ) cảnh báo người dùng nên chuẩn bị sẵn tinh thần nếu họ có ý định chia sẻ bất cứ điều gì mang tính thân mật với AI.