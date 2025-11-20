Gemini mạnh đến mức có thể phân biệt hình ảnh thật - giả

Điều đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở sức mạnh mới mà còn ở khả năng của Gemini 3 trong việc xác định hình ảnh có được tạo ra bằng AI (trí tuệ nhân tạo) hay không, hoạt động bằng cách phát hiện dấu mờ vô hình trong nội dung do AI tạo ra.

Google tuyên chiến với hình ảnh giả mạo do AI tạo ra ẢNH: AFP

Việc sử dụng AI để phát hiện nội dung do AI tạo ra nghe có vẻ hài hước, nhưng với việc ngày càng có nhiều công cụ AI xuất hiện, tính năng này trở nên cực kỳ quan trọng. Những công cụ này cho phép người dùng tạo ra nội dung trông giống như do con người sản xuất khiến việc phân biệt trở nên khó khăn hơn.

Tải ảnh lên, Gemini biết ngay có phải do AI tạo ra hay không

Tính năng mới của Gemini là một phần nâng cấp của SynthID Detector - công nghệ mà Google ra mắt đầu năm nay. SynthID là hình mờ kỹ thuật số được thêm vào hình ảnh, video, âm thanh và văn bản do AI tạo ra. Hình mờ này đã được tích hợp vào một số hệ thống, bao gồm cả Gemini, cho phép người dùng kiểm tra xem hình ảnh tải lên có chứa hình mờ ẩn hay không.

Bộ công cụ phát hiện mới này cho phép người dùng tải ảnh lên và gắn thẻ @SynthID trong chatbot để kiểm tra nguồn gốc của nội dung. Khác với hình mờ truyền thống, thường hiển thị rõ ràng trong ảnh, SynthID ẩn hình mờ trong siêu dữ liệu khiến việc xóa bỏ trở nên khó khăn hơn. Điều này có nghĩa hệ thống phát hiện AI có thể tìm kiếm các phần của hình mờ và ghi lại tỷ lệ phần trăm của hình mờ được phát hiện.

Tuy nhiên, một thách thức là không phải tất cả công cụ AI đều áp dụng công nghệ SynthID. Google đang nỗ lực mở rộng mạng lưới đối tác để tăng cường việc sử dụng công nghệ này nhằm nâng cao khả năng xác định nội dung do AI tạo ra trong tương lai.