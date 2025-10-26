Dùng thử ChatGPT Atlas - trình duyệt AI thách thức đế chế Google

OpenAI vừa ra mắt trình duyệt AI ChatGPT Atlas hôm 21.10. Trình duyệt được xây dựng dựa trên chatbot mạnh nhất hiện nay, nhằm thách thức sự thống trị của Google Chrome.

Bước đi mới của OpenAI nhằm tận dụng lợi thế 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần trên ChatGPT. Trình duyệt AI ChatGPT Atlas ra đời trong bối cảnh OpenAI đang mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực và thu thập dữ liệu về hành vi lướt web của người dùng. Sự xuất hiện của ChatGPT Atlas có thể thúc đẩy thói quen tìm kiếm dựa trên AI, thay vì dựa vào kết quả tìm kiếm truyền thống từ Google. Động thái này cũng làm gia tăng căng thẳng giữa OpenAI và Google.

Trình duyệt AI ChatGPT Atlas được tích hợp với tài khoản ChatGPT, tương tự cách Chrome tích hợp tài khoản Google. ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngay sau khi ra mắt, ChatGPT Atlas đã có sẵn trên kho ứng dụng của hệ điều hành macOs. Các hệ điều hành khác như Android phải chờ thêm một thời gian.

Khác biệt của trình duyệt AI so với Google Chrome

Người dùng có thể tải trình duyệt ChatGPT Atlas từ trang chủ của OpenAI. Với phiên bản cho macOS, dung lượng ứng dụng khá nhẹ, chỉ hơn 230 MB, nhẹ hơn Google Chrome khoảng 100 MB.

Việc cài đặt ChatGPT Atlas trên máy tính MacBook khá nhanh, đơn giản, tương tự các ứng dụng khác. Ngay khi cài đặt xong, ứng dụng sẽ cho phép người dùng chuyển dữ liệu từ trình duyệt Google Chrome hoặc Safari về. Các thông tin được chuyển về gồm lịch sử tìm kiếm, các trang được đánh dấu... Người dùng có thể bỏ qua bước này hoặc tải dữ liệu sang. Trải nghiệm trên các trình duyệt cũ vẫn được giữ nguyên, không bị ảnh hưởng.

Sau đó, ChatGPT Atlas yêu cầu đăng nhập tài khoản. Người dùng có thể đăng nhập bằng địa chỉ email của Google hoặc các nền tảng khác. Nếu chung tài khoản email với các dịch vụ khác của OpenAI, ứng dụng sẽ thống kê lại số ngày người dùng đã dùng ChatGPT và trình duyệt Atlas.

Trải nghiệm thực tế, ChatGPT Atlas dễ dùng, giao diện quen thuộc, không mất thời gian để làm quen. Người dùng có thể dùng các tính năng như tìm kiếm trực tiếp từ ChatGPT, mở thêm thẻ trình duyệt mới, hỏi đáp chatbot ngay trong trình duyệt.

Khác biệt của ChatGPT Atlas với các trình duyệt truyền thống là việc tích hợp thêm AI. Người dùng có thể trực tiếp tìm kiếm thông tin, tạo nội dung, phân tích dữ liệu theo cách trực quan, thông minh hơn.

Giao diện của trình duyệt AI ChatGPT Atlas ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở trang chủ của ChatGPT Atlas, người dùng có một khung tìm kiếm tương tự ChatGPT. Các kết quả tìm kiếm sẽ được phân loại theo hình ảnh, video, website, tin tức và tương tác dạng chatbot.

Điểm cộng của ChatGPT Atlas là khả năng quản lý và sắp xếp các tab thông minh, không bị rối mắt khi mở nhiều cửa sổ. Người dùng có thể ra lệnh cho chatbot tìm nhanh lịch sử tìm kiếm, thay vì phải lục tìm thủ công như trình duyệt truyền thống. Ngoài ra, OpenAI cũng cho phép người dùng tùy chọn giao diện hiển thị và một số tính năng theo sở thích cá nhân.

Tuy nhiên, ChatGPT Atlas cũng có một số hạn chế so với Google Chrome hoặc Safari. Đầu tiên là tốc độ và hiệu suất bị chậm đáng kể khi mở cùng lúc nhiều cửa sổ web. Điều này tương đối dễ hiểu do Google và Apple đã dành nhiều thời gian để tối ưu cho tốc độ của trình duyệt. Ngoài ra, việc tích hợp AI khiến trình duyệt của OpenAI phải xử lý thêm dữ liệu phức tạp, từ đó khiến tốc độ bị ảnh hưởng.

Một điểm hạn chế của ChatGPT so với Google Chrome các tiện ích mở rộng (extension) của OpenAI vẫn khá nghèo nàn so với kho tiện ích khổng lồ của Google hay Apple. Trong khi trình duyệt Chrome của Google hỗ trợ đa nền tảng, từ Windows đến macOS, Android, iOS và cả Linux, ChatGPT Atlas chỉ khả dụng trên một số hệ điều hành phổ biến.

Trên các diễn đàn công nghệ, một số chuyên gia chỉ ra hạn chế khác của ChatGPT Atlas là tính ổn định. Trình duyệt của OpenAI vẫn chưa tương thích với các trang web cũ, chưa được tối ưu hóa và gặp vấn đề khi tích hợp tiện ích mở rộng.

Ngoài ra, ChatGPT Atlas hiện tại chỉ hỗ trợ khách hàng cá nhân, chưa có những công cụ cho doanh nghiệp như quản lý mật khẩu, bảo mật và khả năng tích hợp với các dịch vụ chuyên nghiệp, nâng cao.

Dù OpenAI có nhiều cố gắng để cạnh tranh, Google Chrome vẫn thống trị thị trường trình duyệt internet với 71,9% thị phần toàn cầu, theo thống kê của StatCounter vào tháng 9. Google cũng đang thử nhiều cách để tích hợp AI Gemini vào Chrome để không bị bỏ lại trong cuộc đua AI.

Thị trường trình duyệt AI cũng đang sôi động với nhiều đại diện lớn như Comet của Perplexity, Brave Browser và Neon của Opera. Các nền tảng này đang chạy đua tích hợp AI để tóm tắt trang web, điền biểu mẫu và lập trình để thu hút người dùng.