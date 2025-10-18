OpenAI mang cảm xúc trở lại, ChatGPT không còn 'lạnh như máy'

Động thái này của OpenAI diễn ra sau những phản hồi từ người dùng cho rằng các phiên bản gần đây của ChatGPT, như GPT-5, có vẻ lạnh lùng và quá an toàn. Trong khi đó, công ty cũng dự định triển khai chế độ người lớn vào tháng 12, cho phép người dùng đã được xác minh thảo luận về các chủ đề người lớn.

ChatGPT bắt đầu học cách làm bạn với con người ẢNH: DIGITALTRENDS

CEO Sam Altman cho biết, các công cụ nội bộ mới sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tâm thần tốt hơn và mở đường cho việc nới lỏng các hạn chế một cách an toàn. Chế độ người lớn sẽ yêu cầu người dùng xác minh độ tuổi và không dành cho tất cả mọi người. Đặc biệt, bản cập nhật mới dự kiến sẽ bao gồm các cài đặt tính cách có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng lựa chọn mức độ ấm áp, trang trọng hay bình thường của giọng nói AI (trí tuệ nhân tạo).

Vì sao OpenAI muốn ChatGPT trở nên 'ấm áp' hơn?

Sự thay đổi này diễn ra sau khi các nhà phê bình cho rằng GPT-4 quá "quyến rũ", trong khi GPT-5 lại hoàn toàn mất đi cá tính. Điều này quan trọng vì các chatbot AI như ChatGPT không chỉ là công cụ, mà còn là những người bạn đồng hành cho nhiều người. Tính cách của AI ảnh hưởng đến cách người dùng liên hệ, tin tưởng và cảm nhận khi sử dụng.

Việc khôi phục sự ấm áp không chỉ là hoài niệm mà còn là cách để tái kết nối cảm xúc. Đồng thời, việc cho phép nội dung người lớn cũng cho thấy người dùng trưởng thành mong đợi những cuộc trò chuyện sắc thái hơn. Tuy nhiên, cách OpenAI triển khai xác minh độ tuổi sẽ tạo tiền lệ cho các hệ thống AI trong tương lai, phân biệt giữa trẻ vị thành niên và người lớn. Nếu cơ chế này không minh bạch, người dùng có thể phải cung cấp thông tin nhạy cảm, dẫn đến rủi ro về đánh cắp danh tính và rò rỉ dữ liệu.

Có những nỗi lo về quyền riêng tư khi ChatGPT triển khai chế độ người lớn ẢNH: OPENAI

Bản cập nhật này không chỉ mang đến cho ChatGPT một diện mạo mới mà còn đặt ra câu hỏi về mức độ kiểm soát mà người dùng có thể có đối với trải nghiệm AI của mình, so với những gì họ phải từ bỏ để tiếp cận nó. Một chatbot thân thiện và biểu cảm hơn có thể hấp dẫn với nhiều người, nhưng cái giá phải trả (như việc cung cấp dữ liệu cá nhân để xác minh) có thể khiến một số người dùng phải cân nhắc.

Người dùng có thể mong đợi một đợt triển khai theo từng giai đoạn: trước tiên là các cài đặt tính cách và công cụ tùy chỉnh, sau đó là quyền truy cập chế độ người lớn cho người dùng đã được xác minh vào tháng 12. OpenAI sẽ theo dõi chặt chẽ việc sử dụng và điều chỉnh các chính sách an toàn dựa trên phản hồi thực tế. Nếu thành công, có thể các nền tảng AI đối thủ cũng sẽ phát triển các chế độ tương tự.