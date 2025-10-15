CEO OpenAI: 'Con người bắt đầu phụ thuộc AI để làm việc hiệu quả'

Tại sự kiện công nghệ GITEX Global 2025 đang diễn ra tại Dubai, Sam Altman - CEO của OpenAI đưa ra nhận định quan trọng về giai đoạn phát triển hiện tại của AI: công nghệ này đã vượt qua ngưỡng cửa thử nghiệm để trở thành công cụ mà con người thực sự phụ thuộc vào để làm việc và tăng năng suất. Sự phụ thuộc này đang mở ra một kỷ nguyên mới của các "trợ lý nhận thức", đồng thời đặt ra những yêu cầu khổng lồ về hạ tầng hỗ trợ.

Cụ thể, trong buổi đối thoại được mong chờ nhất trong ngày thứ hai diễn ra sự kiện, Sam Altman lập luận rằng hai năm qua đã đánh dấu sự thay đổi mang tính cấu trúc trong mối quan hệ giữa con người và AI. "Mọi người đã tìm ra cách sử dụng AI không chỉ như một công cụ hay món đồ chơi, mà trở thành thứ họ phụ thuộc vào để làm việc hiệu quả", Altman nói.

Sam Atlman chia sẻ quan điểm về tương lai AI qua hình thức trực tuyến tại GITEX Global 2025 Ảnh: Anh Quân

Dẫn chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi trên ở trong chính lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, nơi các công cụ hỗ trợ lập trình (coding copilots) đã trở nên phổ biến, giúp kỹ sư và toàn bộ doanh nghiệp tăng năng suất lên một tầm cao mới. Điều này cho thấy AI từ vị trí tiện ích phụ trợ, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Từ nền tảng của sự phụ thuộc, Altman đã phác họa một lộ trình phát triển cấp tiến cho giai đoạn tiếp theo, nơi AI sẽ tiến hóa từ "công cụ" thành "đồng đội" có khả năng thực hiện các công việc nhận thức phức tạp. Lộ trình của ông bao gồm việc "AI Agent" (tác tử AI) có khả năng thực hiện công việc nhận thức ở quy mô lớn vào năm 2025, tiến đến hệ thống AI có thể tự tạo ra những hiểu biết khoa học hoàn toàn mới vào năm 2026. Qua năm 2027, robot sẽ có khả năng thực thi các nhiệm vụ trong thế giới vật lý một cách đáng tin cậy.

Viễn cảnh này không còn là lý thuyết suông khi Peng Xiao, CEO của tập đoàn G42, cũng cung cấp một ví dụ thực tế tại văn phòng của họ, nơi tỷ lệ AI Agent trên nhân viên là 10:1, cho thấy mô hình làm việc tương lai, nơi con người và AI hợp tác chặt chẽ, đang dần thành hình.

Giới hạn của AI

Tuy nhiên, sự gia tăng năng suất và mức độ phụ thuộc vào AI cũng đi kèm với cái giá không hề nhỏ. Để cung cấp năng lượng cho một kỷ nguyên mới được vận hành bởi vô số "đồng đội AI", thế giới sẽ cần đến nguồn năng lượng và hạ tầng tính toán khổng lồ. Theo Altman, thách thức mang tính nền tảng là "chi phí của trí tuệ cuối cùng sẽ hội tụ về chi phí của năng lượng". Điều này có nghĩa cuộc đua AI trong tương lai cũng chính là cuộc đua về năng lực hạ tầng và năng lượng, đòi hỏi mọi chính phủ muốn hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo phải có những chiến lược đầy tham vọng về lĩnh vực.

Toàn cảnh phiên trao đổi được cộng đồng công nghệ quốc tế mong đợi nhất trong ngày thứ hai của GITEX Global 2025 Ảnh: DWTC

Câu hỏi đặt ra là tại sao con người lại cần một hệ thống AI mạnh mẽ và tốn nhiều năng lượng đến vậy? Theo Sam Altman, mục tiêu cuối cùng ngoài bài toán tăng năng suất kinh tế, còn phải tính đến thúc đẩy các tiến bộ khoa học, vốn là động lực bền vững cho sự phát triển của nhân loại. Ông cũng chỉ ra một hướng đi đột phá trong tư duy công nghiệp: ngành công nghệ cần nghĩ đến việc xây dựng "các trung tâm dữ liệu có thể tự xây dựng trung tâm dữ liệu khác, hoặc robot có thể tự chế tạo các robot khác" để tạo ra một vòng lặp kép, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bùng nổ.

Trước viễn cảnh AI ngày càng thông minh hơn, Altman vẫn khẳng định vai trò không thể thay thế của con người. Sự phân công lao động mới sẽ dần hình thành: AI chịu trách nhiệm phân tích và cung cấp các phương án, trong khi con người giữ vai trò đưa ra sự phán đoán, các giá trị đạo đức và trách nhiệm giải trình. Nói cách khác, AI mở rộng các lựa chọn, còn con người quyết định lựa chọn nào là đúng đắn.

Peng Xiao cũng ủng hộ quan điểm này, cho rằng cách tốt nhất để đối mặt với sự không chắc chắn là thử nghiệm và luôn đặt con người làm trung tâm. Ông nhấn mạnh rằng AI đang được sử dụng để "nhân rộng năng suất" của con người, chứ không phải để thay thế họ hoàn toàn.